Россияне вернутся к старой стратегии: где будет наступать враг

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
После того, как оккупанты начали свое наступление на Харьковскую область, время от времени анализируются возможные дальнейшие шаги россиян. Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировало мнения экспертов.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в эфире "24 Канала" выразил мнение, что россияне, скорее всего, вернутся к старой стратегии на фронте, когда поймут, что их план на харьковском плацдарме проваливается.
По словам военного эксперта, возвращение к старой стратегии – выйти на административные границы Донбасса и Луганской области.
Черник отметил, что враг, возможно, решится на воздушный десант, но таков сценарий "из мира фантастики".
Петр Черник добавил, чтобы дойти на границу Харькова, а это примерно 30 километров, — нужно по меньшей мере 100 тысяч оккупантов. Кроме того, следует понимать, что благодаря кассетным боеприпасам мы существенно увеличили истребление нашего противника.
Военный эксперт Сергей Грабский в эфире телемарафона заявил, что он лично не верит в способность окупантов пойти в наступление на Сумы или Чернигов, как говорят некоторые обозреватели. Банально на сегодняшний день у врага не хватает для этого ресурса, подчеркнул эксперт.
Он подчеркнул, что активизация боевых действий на этом направлении возможна, но угрозы для Сум "в том количестве и качестве сосредоточенных там войск быть не может".
Так же, по его убеждению, сейчас нет угрозы наступления на Черниговском направлении.
Читайте на портале "Комментарии" — есть ли запрет Запада бить его оружием по территории РФ: что может измениться.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!