Россияне вернутся к старой стратегии: где будет наступать враг

После того, как оккупанты начали свое наступление на Харьковскую область, время от времени анализируются возможные дальнейшие шаги россиян. Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировало мнения экспертов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Противник ничем нас удивить не может

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в эфире "24 Канала" выразил мнение, что россияне, скорее всего, вернутся к старой стратегии на фронте, когда поймут, что их план на харьковском плацдарме проваливается.

По словам военного эксперта, возвращение к старой стратегии – выйти на административные границы Донбасса и Луганской области.

"Теперь самое главное: противник ни в военно-технологическом, ни в оперативно-стратегическом, ни в тактическом смысле — ничем нас удивить не может. Для меня, как для человека, занимающегося военным делом, — на эту минуту все вполне ожидаемо. Я не могу увидеть чего-то сюрпризного с их стороны, чтобы было феноменально новым", — отметил эксперт.

Черник отметил, что враг, возможно, решится на воздушный десант, но таков сценарий "из мира фантастики".

"Но это могло быть и хорошо, чтобы они захотели совершить такое самоубийство. Ведь это можно сделать только на Ил-78 – гигантская машина более 40 метров длиной и очень тяжелая. Фантастическая цель для наших комплексов ЗРК", — добавил эксперт.

Петр Черник добавил, чтобы дойти на границу Харькова, а это примерно 30 километров, — нужно по меньшей мере 100 тысяч оккупантов. Кроме того, следует понимать, что благодаря кассетным боеприпасам мы существенно увеличили истребление нашего противника.

Планы по созданию ударной группировки в РФ существуют, но их реализация проблемна

Военный эксперт Сергей Грабский в эфире телемарафона заявил, что он лично не верит в способность окупантов пойти в наступление на Сумы или Чернигов, как говорят некоторые обозреватели. Банально на сегодняшний день у врага не хватает для этого ресурса, подчеркнул эксперт.

"Нужно понимать, что у нас не существует спокойных участков границы между РФ и Украиной. Это зона постоянных боевых столкновений, деятельности разведывательно-диверсионных групп, постоянных обстрелов, ракетных ударов и минометных атак. И изменение формата, просто усиление интенсивности боевых действий — это просто Изменение характера ведения боевых действий Возможно ли какое-то продвижение на Сумском направлении? таком же формате, как это происходит сейчас в Харьковском направлении", — отметил Грабский.

Он подчеркнул, что активизация боевых действий на этом направлении возможна, но угрозы для Сум "в том количестве и качестве сосредоточенных там войск быть не может".

Так же, по его убеждению, сейчас нет угрозы наступления на Черниговском направлении.

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