Зеленский провел Ставку – все внимание на двух темах

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки главнокомандующего. В ходе заседания была проанализирована обстановка на фронте. Также внимание было уделено состоянию бригад наступления. Как передает портал "Комментарии", об этом глава государства сам сообщил в Telegram.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Ставка. Сегодня максимально сосредоточились на двух темах: фронте и бригадах наступления", — написал Владимир Зеленский.

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По его словам, докладывали Сырский, Тарновский, Залужный, Буданов об оперативной обстановке, обеспечении боеприпасами, прогнозе действий противника на ближайшее время.

"Министр Клименко отчитался о подготовке бригад Нацгвардии и пограничников, обеспечении их техникой и всем необходимым для выполнения боевых задач", — рассказал Владимир Зеленский.

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