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Зеленский провел Ставку – все внимание на двух темах

Обсуждались обстановка на фронте и бригады наступления

сегодня, 13:52
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки главнокомандующего. В ходе заседания была проанализирована обстановка на фронте. Также внимание было уделено состоянию бригад наступления. Как передает портал "Комментарии", об этом глава государства сам сообщил в Telegram.

Зеленский провел Ставку – все внимание на двух темах

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Ставка. Сегодня максимально сосредоточились на двух темах: фронте и бригадах наступления", — написал Владимир Зеленский.


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По его словам, докладывали Сырский, Тарновский, Залужный, Буданов об оперативной обстановке, обеспечении боеприпасами, прогнозе действий противника на ближайшее время.

"Министр Клименко отчитался о подготовке бригад Нацгвардии и пограничников, обеспечении их техникой и всем необходимым для выполнения боевых задач", — рассказал Владимир Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — наступательные действия украинских Сил обороны продолжаются уже около двух недель. Представители американского Института изучения войны (ISW) не исключают, что ВСУ могут временно приостановить продвижение вперед, чтобы пересмотреть свою тактику для будущих операций. В эстонской разведке заняты подсчетом потерянной в боях с россиянами западной техники, а британская сообщает, что оккупационная армия несет значительные потери. Какие выводы можно сделать на данный момент касательно наступательных действий ВСУ? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/6632
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