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Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему воину

Александр Мациевский уже стал символом сопротивления рашистам

сегодня, 10:35
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Автор:

Константин Куликов

Владимир Зеленский своим решением присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому, которого рашисты взяли в плен в боях под Бахмутом и расстреляли после его отказа снять украинский шеврон и слова "Слава Украине". Личность Героя сначала определили его боевые побратимы, о чем написал журналист Юрий Бутусов, а затем подтвердили эксперты.

Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему воину

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"Сегодня я присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому. Солдату. Человеку, которого будут знать все украинцы. Человеку, которого будут помнить вечно. За его храбрость, за его уверенность – в Украине – и за его "Слава Украине!". Герою слава! Героям слава! Украине слава!", — написал накануне в своем телеграмм-канале глава государства.


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Также Зеленский отметил:

"Мы сейчас живем в то время, когда все исторические сложности для Украины можем победить. Можем! Если будем беречь наше единство, друг друга и наше государство. Я благодарю всех, кто заботится об Украине и украинцах! Я благодарю всех, кто заботится о нашем единстве – и о единстве мира ради Украины! Спасибо каждому и каждой, кто сейчас в бою за независимость нашего государства! Светлая память всем, кто отдал свою жизнь за Украину! Всем, кого мы вспоминаем, когда говорим "Слава Украине!"" .

Во время визита в Киев видео расстрела прокомментировал даже генсек ООН Антониу Гуттериш.

"Мы продолжим работать над решением гуманитарных проблем, в частности работать и помогать с обменом военнопленных. Ужасные кадры, когда украинский военнослужащий, очевидно, был убит, это еще одно напоминание о том, что законы ведения войны нужно соблюдать", — заявил генсек ООН.

Напомним, что российские войска могут оказаться в ловушке.



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