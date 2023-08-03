Зеленский поблагодарил бойцов с Мелитопольского направления, оккупанты отрицают прорыв

Ситуация на фронте стала одной из главных тем, которую в своем вечернем обращении затронул президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщают "Комментарии".

Владимир Зеленский

Глава государства заявил, что на фронте продолжаются тяжелые бои, но "украинская сила доминирует".

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"Фронт. Бои – тяжелые. Оккупанты всеми силами пытаются остановить наших ребят. Штурмы очень жестокие. Купянское, Лиманское, Бахмутское, Марьинское, Авдеевское направления, южные направления – везде непросто, — заявил Владимир Зеленский. — Но, чтобы не делал враг, именно украинская сила доминирует. И я благодарю за это каждого и каждую на фронте! Особо отмечу сегодня бойцов 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии. Мелитопольское направление. Спасибо, ребята!"

Сегодня же российские пропагандисты стали активно отрицать прорыв ВСУ в районе Работино под Ореховым. Это село находится на пути в Токмак, освобождение которого открывает для ВСУ путь на Мелитополь.

Кроме того, президент упомянул воинов Измаильского пограничного отряда, которые вместе с морскими подразделениями противодействуют российским атакам "шахедами".

По словам Зеленского, россияне уже запустили против Украины по меньшей мере 1961 "шахед", значительную часть из них удалось сбить.

Тем временем, Россия начала привлекать на войну в Украине женщин. Пока этот призыв касается только женщин-заключенных, которых массово вербуют в российских тюрьмах.

Ударные вертолеты Польши уже на границе с Беларусью. После провокаций на границе Польша перебросила ударные вертолеты к границе с Беларусью.

А украинский певец рассказал готов ли пойти воевать на фронт. Певец Алексей Завгородний заявил, что боится оставить своих родных.