Зеленский отверг предложение Путина возобновить диалог: о чем говорит произошедшее

Президент Гвинеи-Бисау – Умару Сисоку Эмбало во время встречи в Киеве с украинским лидером Владимиром Зеленским передал тому предложение российского диктатора Владимира Путина (с которым встречался перед этим в Москве) начать диалог. Зеленский предложение отвергнул. О чем говорят в последнее время действия официальных Москвы и Киева? Как может далее развиваться переговорный кейс? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Интересно, что активность вокруг российско-украинского конфликта начали проявлять некоторые африканские лидеры

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко считает, что в отношениях между Москвой и Киевом ничего принципиально не изменилось после того, как Кремль провел аннексию четырех временно оккупированных регионов нашей страны.

"С этого момента переговорный процесс по мирному урегулированию военного конфликта фактически зашел в тупик. Переговоры же по обмену пленными, телами погибших продолжаются. Как могут быть и переговоры по продолжению зерновой сделки (скорее всего, на саммите "Большой двадцатки" в середине ноября), по обеспечению безопасности на Запорожской АЭС. По неким другим критическим вопросам локального характера. А вот по мирному урегулированию ситуация тупиковая. Москва по-прежнему пытается принудить и Запад, и Украину – к миру с позиции силы, на своих условиях. Для этого Запад запугивают ядерной угрозой и эскалацией войны, а на Киев пытаются давить военным путем. И нам, действительно стоит ожидать эскалации через мобилизацию россиян и усиление давления на фронтах", – прогнозирует эксперт.

Украина, понятно, не будет идти на уступки, продолжая деоккупировать свои территории. Причем делая это на практике, а не в теории, как с их аннексиями РФ, отмечает Владимир Фесенко.

"Интересно, что активность вокруг российско-украинского конфликта начали проявлять некоторые африканские лидеры. И визит президента Гвинеи-Бисау в Киев примечателен именно этим, – подчеркивает эксперт. – Ранее абсолютное большинство африканских стран были под влиянием Китая и России. А то, что сейчас президент Гвинеи-Бисау посетил не только Москву, но и Киев – это свидетельство того, что активность украинской дипломатии на африканском направлении начинает давать плоды. Но, подчеркиваю, никаких перспектив, а уж тем более прорывов в переговорном процессе по мирному урегулированию не ожидаю".

Стоит ожидать каких-то значительных успехов ВСУ на фронте, так как это и попытки переговорного процесса всегда взаимосвязаны

Политический эксперт Денис Гороховский склонен рассматривать результаты визита главы Гвинеи-Бисау – Умару Сисоку Эмбало в Украину в позитивном ключе сразу по нескольким аспектам.

"Во-первых, можно предположить, что украинская дипломатия расширяет свой горизонт и начинает уделять должное внимание не только странам Западной Европы и Северной Америки, но и Африки с Азией. А ведь именно это направление было проблемным для нашего МИДа. Эта тенденция хорошо отслеживается через, например, анализ голосований по украинским вопросам в ООН. Второй позитивный аспект – мы снова видим попытки россиян возобновить переговорный процесс. Опыт предыдущих восьми месяцев показывает, что о дипломатии РФ вспоминает только в тех случаях, когда у них возникают проблемы на фронте. Естественно, позиция Украины остается прежней: переговоры возможны только после освобождения оккупированных территорий", – подчеркивает эксперт.

В целом, продолжает он, вероятно, в ближайшее время Кремль будет пытаться эскалировать ситуацию любыми способами, пытаясь вынудить украинскую сторону начать о чем-то договариваться со страной-террористом и получить хоть какие-то преференции.

"В тоже время, думаю, стоит ожидать каких-то значительных успехов ВСУ на фронте, так как это и попытки переговорного процесса всегда взаимосвязаны", – заключает Денис Гороховский.

Действия ВСУ обрисовывают вероятность будущих переговоров

По словам политического эксперта Богдана Бондаренко, на словах россияне показывают всевозможными методам, что они якобы готовы к переговорам. Но реальными действиями это не подкрепляется.

"В их понимании переговоры — это выполнение Украиной ультиматумов Кремля. А это не переговоры. Не удивительно, что мы отклоняем подобные "предложения". И именно ситуация на поле боя, действия ВСУ обрисовывают вероятность будущих переговоров", – отмечает Богдан Бондаренко.

Пока же, считает он, можем лишь констатировать, что появился новый персонаж (африканский), который по просьбе Кремля озвучивает его якобы готовность к переговорам (ранее это были итальянцы, венгры, турки и так далее).

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