Зеленский обратился к Путину, реагируя на предложение начать переговоры

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Россия должна начать уважать территориальную целостность, суверенитет и границы Украины для налаживания диалога в будущем. Как передает издание "Комментарии", об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало в Киеве, который перед этим встречался в Москве с президентом РФ Путиным и передал от него украинскому лидеру предложение начать диалог.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Президент Гвинеи-Бисау отметил, что после разговора с российским президентом он сделал вывод, что тот готов к переговорам с Зеленским.
Реагируя на заявление президента Гвинеи-Бисау президент Украины отметил, что для того, чтобы говорить о диалоге между двумя государствами, надо, чтобы не подрывали инфраструктуру в одном из государств. Очевидно, что тогда о чем-то в будущем можно говорить.
Также президент Украины отреагировал на то, что Россия через Эмбало передала, что надо разблокировать отношения.
Также глава украинского государства отметил, что все боятся, что существует ядерная угроза, и в частности, в последнее время все говорят о какой-то грязной бомбе.
В этой связи он подчеркнул, что для того, чтобы был диалог, нужно, чтобы одно государство уважало другое государство и его территориальную целостность, суверенитет и границы.
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