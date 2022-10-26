Зеленский обратился к Путину, реагируя на предложение начать переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Россия должна начать уважать территориальную целостность, суверенитет и границы Украины для налаживания диалога в будущем. Как передает издание "Комментарии", об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало в Киеве, который перед этим встречался в Москве с президентом РФ Путиным и передал от него украинскому лидеру предложение начать диалог.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент Гвинеи-Бисау отметил, что после разговора с российским президентом он сделал вывод, что тот готов к переговорам с Зеленским.

Реагируя на заявление президента Гвинеи-Бисау президент Украины отметил, что для того, чтобы говорить о диалоге между двумя государствами, надо, чтобы не подрывали инфраструктуру в одном из государств. Очевидно, что тогда о чем-то в будущем можно говорить.

Также президент Украины отреагировал на то, что Россия через Эмбало передала, что надо разблокировать отношения.

"Я также говорю, что надо разблокировать. Я говорю, знаете, давайте начнем разблокирование по крайней мере с нашего Черного моря", — сказал Зеленский.

Также глава украинского государства отметил, что все боятся, что существует ядерная угроза, и в частности, в последнее время все говорят о какой-то грязной бомбе.

"Эта вся риторика идет именно от Российской Федерации. Угроза именно от них, полностью на нашей территории. Они оккупировали нашу атомную станцию. Угрожают (большей) оккупацией и подрывом гидроэлектростанции", — заявил Зеленский.

В этой связи он подчеркнул, что для того, чтобы был диалог, нужно, чтобы одно государство уважало другое государство и его территориальную целостность, суверенитет и границы.

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