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Резников объяснил, зачем России фейк о "грязной бомбе" в Украине

Министр обороны считает, что в Кремле рассчитывают, что фейк о "грязной бомбе" в Украине поможет сорвать поставки западного вооружения Украине

сегодня, 13:37
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Автор:

Кравцев Сергей

Абсолютно несопоставимые с реальностью обвинения России в том, что Украина создает "грязную бомбу", которая может нести радиационное загрязнение, призваны остановить поставки оружия и подготовить оправдание для ядерных угроз самой РФ. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в интервью "Fox News" высказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Резников объяснил, зачем России фейк о "грязной бомбе" в Украине

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

"Это абсурд и полный фейк. Это новый этап российской информационной кампании против цивилизованного мира. Они пытаются остановить поставки в Украину любых пакетов поддержки и помощи. Также они пытаются организовать определенный повод для использования с их стороны ядерных угроз", – отметил министр обороны.

Министр обороны согласился с мнением, что таким образом Россия добивается эскалации ситуации "под чужим флагом", то есть обвиняя Украину и ее союзников.

Алексей Резников также подтвердил, что не ожидает применения ядерного оружия Россией сейчас, а также, что США хоть и не дали сигнала о прямом ответном ударе по России, но дали понять, что ответ будет мощным.

Читайте также на портале "Комментарии" — для чего Россия продолжает качать тему "грязной бомбы" – как реагирует Украина и Запад.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Джо Байден предупредил Москву, что та совершит "невероятно серьезную ошибку", если применит тактическое ядерное оружие в Украине. Слова главы Белого дома прозвучали после того, как РФ созвала Совбез ООН, где на закрытом заседании в очередной раз заявила, что Украина якобы планирует применить "грязную бомбу". О чем говорит ядерная истерика России последнего времени? Куда могут завести страну-агрессора заявления о "грязной бомбе"? Способен ли Запад на превентивный удар? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.foxnews.com/video/6314321427112
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