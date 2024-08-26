Зеленский отреагировал на удар России: назвал Путина больным существом

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный удар России 26 августа. По словам президента, это был один из самых больших комбинированных ударов России с начала войны.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский опубликовал видео с реакцией на массированный удар России. По словам президента, российские удары нацелены на гражданскую инфраструктуру, в том числе на энергетические объекты.

"Это был один из самых больших ударов – комбинированный. Более сотни ракет разных типов и около сотни "шахедов". И как большинство предыдущих российских ударов, этот такой же подлый, нацеленный на критическую гражданскую инфраструктуру", — сказал президент.

По словам Зеленского, от российских ударов получили ранения гражданские, также есть погибшие.

Владимир Зеленский в обращении резко высказался о российском диктаторе Владимире Путине, указав, что мир позволяет ему продолжать совершать военные преступления.

"Путин себе не изменяет: это больное существо – всем уже давно понятно. Но так же понятно: он может делать только то, что мир ему позволяет делать. Слабость, недостаточность ответных решений питает террор", — заявил Зеленский.

Президент призвал лидеров принять сильные решения, чтобы остановить эту войну. Также Зеленский настоял, что у Украины нет должно быть ограничений для дальнобойного оружия для ударов по военным объектам РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какие именно цели пыталась атаковать Россия во время массированного ракетного удара. Изменилась ли тактика Кремля по ударам по Украине.

Также "Комментарии" писали о Молдове, испытавшей последствия массированной ракетной атаки России по Украине 26 августа.



