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Зеленский отреагировал на российский удар по Харькову

Владимир Зеленский прокомментировал удар России по Харькову.

сегодня, 16:35
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский ракетный удар по жилому дому в Харькове. Президент сделал призыв к миру, чтобы оградить украинцев от постоянного российского террора.

Зеленский отреагировал на российский удар по Харькову

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в Telegram опубликовал сообщение по удару России по Харькову. По словам президента, Россия попала авиабомбой в жилой дом. На месте попадания идет спасательная операция.

"Российский удар авиабомбами. Поврежден обычный жилой дом, многоэтажка. Между 9-м и 12-м этажами – пожар и завалы. В настоящее время известно о почти 30 раненых, среди них дети. К спасению людей привлечены все службы. Спасибо каждому, кто помогает", – рассказал Зеленский.

Также президент призвал Запад принять сильное решение, которое поможет завершить эту войну и российский террор в отношении гражданских украинцев.

"Мир должен помочь защите от российской военной авиации, от десятков управляемых авиабомб, которые ежедневно уносят жизни украинцев. Этот террор может быть остановлен. Но чтобы остановить террор, нужно остановить страх перед сильными решениями, которые объективно нужны. Эту войну может завершить справедливо только решительность. Именно решительность наиболее эффективно оберегает от террора", — добавил Зеленский.

Мэр Харькова Игорь Терехов обновил информацию о количестве пострадавших от российского удара по Харькову.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский резко отреагировал на бразильско-китайский "мирный план" окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский прокомментировал наступление России на Курщине. По словам президента, все идет по украинскому плану.




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