Зеленский отреагировал на российский удар по Харькову

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский ракетный удар по жилому дому в Харькове. Президент сделал призыв к миру, чтобы оградить украинцев от постоянного российского террора.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в Telegram опубликовал сообщение по удару России по Харькову. По словам президента, Россия попала авиабомбой в жилой дом. На месте попадания идет спасательная операция.
Также президент призвал Запад принять сильное решение, которое поможет завершить эту войну и российский террор в отношении гражданских украинцев.
Мэр Харькова Игорь Терехов обновил информацию о количестве пострадавших от российского удара по Харькову.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский резко отреагировал на бразильско-китайский "мирный план" окончания войны в Украине.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский прокомментировал наступление России на Курщине. По словам президента, все идет по украинскому плану.
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