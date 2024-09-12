Зеленский отреагировал на контрнаступление России в Курской области: идет ли все по плану

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия начала вести контрнаступательные действия в Курской области. Также президент отреагировал на скопление войск в Беларуси, около границы с Украиной.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время совместной конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой прокомментировал информацию о начале российского контрнаступления в Курской области, часть которой более месяца находится под контролем украинских сил.

"Россияне начали контрнаступательные действия в Курской области, все идет по нашему украинскому плану", — сказал Зеленский.

Также Зеленский отреагировал на информацию о скоплении войск на территории Беларуси. По его словам, Украина "давно видит" эти войска и "контролирует этот процесс" в приграничных зонах с Беларусью.



Мониторинговый проект DeepState сообщал, что россияне начали совершать наступление в направлении Снагости, а перед этим украинские силы потеряли контроль над Коренево в Курской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США подтвердили контрнаступление российских сил в Курской области, однако отметили, что их масштаб остается неясным. В России прокомментировали попытку армии РФ совершить контрнаступление на Курщине и выбить украинские силы.

Также "Комментарии" писали, что Владимир Зеленский назвал потери личного состава России за все время боев в Курской области. Кроме того, аналитики открытых источников подсчитали потери украинской и российской военной техники за месяц боев на территории России в Курской области.