logo

BTC/USD

65856.81

ETH/USD

3305.81

LTC/USD

100.31

USD/UAH

39.50

EUR/UAH

42.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский объяснил, почему уже нет необходимости в мобилизации 500 тысяч украинцев: какая теперь цифра
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский объяснил, почему уже нет необходимости в мобилизации 500 тысяч украинцев: какая теперь цифра

Президент Зеленский прокомментировал процесс мобилизации

сегодня, 15:32
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Украине пока что не нужна мобилизация 500 тысяч человек, как было заявлено ранее. Это стало понятно благодаря аудиту, проведенному Главкомом ВСУ Александром Сырским. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский объяснил, почему уже нет необходимости в мобилизации 500 тысяч украинцев: какая теперь цифра

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент подчеркнул, что Главнокомандующий нашел ресурс внутри Вооруженных сил. Речь идет о военнослужащих, которые были призваны, но не участвовали в боевых действиях. Соответственно, их отправят на фронте.

Владимир Зеленский заметил, что он пока не готов назвать количество лиц, которое нужно дополнительно призвать. В то же время, украинский лидер вспомнил о том, что Россия готовит на 1 июня мобилизацию 300 тысяч военных. Следовательно, Украине нужно быть хорошо подготовленной, чтобы дать отпор нового наступлению россиян. 

Отметим, в конце марта в интервью "Укринформу" главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что после пересмотра внутренних ресурсов и уточнения боевого состава планы о необходимости призвать еще минимум 500 тысяч человек существенно откорректированы. Именно поэтому уже нет необходимости в мобилизации 500 тысяч человек.

Читайте также на портале "Комментарии" — пока высшие исполнительная и законодательная власти в Украине продолжат танцы вокруг законопроекта о мобилизации, военные негодуют. И предупреждают об опасности затягивание принятия закона о мобилизации, как и вообще торможения процесса мобилизации и политизации данного процесса. А в обновленном отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что Кремль прилагает серьезные усилия, в том числе пропагандистские, чтоб сорвать мобилизацию в Украине. Эксперты проанализировали специально для портала "Комментарии" то, что творится в Украине касательно проекта закона о мобилизации и самой мобилизации, а также спрогнозировали дальнейшее развитие событий.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости