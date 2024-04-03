Зеленский объяснил, почему уже нет необходимости в мобилизации 500 тысяч украинцев: какая теперь цифра

Украине пока что не нужна мобилизация 500 тысяч человек, как было заявлено ранее. Это стало понятно благодаря аудиту, проведенному Главкомом ВСУ Александром Сырским. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент подчеркнул, что Главнокомандующий нашел ресурс внутри Вооруженных сил. Речь идет о военнослужащих, которые были призваны, но не участвовали в боевых действиях. Соответственно, их отправят на фронте.

Владимир Зеленский заметил, что он пока не готов назвать количество лиц, которое нужно дополнительно призвать. В то же время, украинский лидер вспомнил о том, что Россия готовит на 1 июня мобилизацию 300 тысяч военных. Следовательно, Украине нужно быть хорошо подготовленной, чтобы дать отпор нового наступлению россиян.

Отметим, в конце марта в интервью "Укринформу" главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что после пересмотра внутренних ресурсов и уточнения боевого состава планы о необходимости призвать еще минимум 500 тысяч человек существенно откорректированы. Именно поэтому уже нет необходимости в мобилизации 500 тысяч человек.

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