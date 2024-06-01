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Зеленский объяснил, почему Украина не согласится на замораживание войны

Президент предупредил, что от замораживания войны выиграет только Россия

сегодня, 15:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Все, что является замороженным конфликтом, является войной – медленной войной, или медленной оккупацией, или замороженным конфликтом между сторонами. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "The Guardian" сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский объяснил, почему Украина не согласится на замораживание войны

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"И наступит момент, когда все это по той или иной причине разморозится. Повод оккупант найдет всегда. Для него нужна пауза, чтобы усилить свои позиции на поле боя. Чтобы понять, где у него дефицит. Мы это знаем. У нас такой же дефицит, мы об этом говорим открыто... – заявил глава украинского государства.

Он добавил, что у россиян действительно больше техники, чем у Украины, но и у них дефицит – у них нехватка опытных военных, артиллерийских снарядов, ракет. Поэтому эта пауза России пойдет на пользу, точно не Украине, уверен президент. 

По его мнению, россияне станут сильнее, а после этого, как было в Нормаднских договоренностях, они наберут силы и могут поставить ультиматум – признать все территории, не быть в НАТО, забыть о евроинтеграции, и таких условий будет много.

Владимир Зеленский напомнил оккупацию Донбасса и то, что там несмотря на отсутствие активной фазы до 2022 года все равно погибали от российских атак украинцы. Никакого прекращения огня не было, Россия не придерживалась перемирия, провокации осуществлялись Москвой постоянно.

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский сделал заявление об увеличении мобилизации.

Также издание "Комментарии" сообщало – путинский режим пытается угрозами сорвать саммит мира и оказывает давление на государства. Такое заявление в традиционном вечернем обращении к украинцам сделал президент Украины Владимир Зеленский.




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Ігор

сегодня, 14:28

Досить брехати! Економіка Росії переналаштована на військові рейки. Навпаки саме замороження війни, зупинка для Росії буде шкідливою. Це як у радянському союзі, під час розпаду, коли вся військова промисловість раптом виявилась непотребом. Одразу величезний спад економіки. Злий Клоун хоч і вважає себе розумним, але як скаже щось все не відповідає розумній діяльності.


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