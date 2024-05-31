Зеленский сделал заявление об увеличении мобилизации

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Кравцев Сергей
Мобилизация в Украине увеличилась после недавнего обновления соответствующего закона. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время пресс-конференции участников третьего саммита Украина — Северная Европа сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Глава украинского государства подчеркнул, что мобилизация в Украине не заканчивалась и является обязательной.
По его словам, все кто имеет мобилизационный возраст, обязаны обновить свои данные. Сегодня же это сделали уже более миллиона человек.
Читайте также на портале "Комментарии" — прошло две недели после вступления в силу законодательных нововведений касательно мобилизации. В парламенте дискутируют на тему увеличения срока обновления данных для военнообязанных (с 60 дней до 150), понемногу налаживается ситуация с приложением "Резерв+", а какие-то моменты утрясают на ходу правительственными постановлениями. Что на данный момент можно сказать о мобилизационных процессах в Украине и их перспективах? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – первые выводы после вступления в силу нового закона о мобилизации: какие есть нюансы.
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