Зеленский сделал заявление об увеличении мобилизации

Мобилизация в Украине увеличилась после недавнего обновления соответствующего закона. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время пресс-конференции участников третьего саммита Украина — Северная Европа сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава украинского государства подчеркнул, что мобилизация в Украине не заканчивалась и является обязательной.

"Сегодня регистрация должна быть обязательной. Это цифровизация этого процесса, чтобы не было очень много разных реестров. Технологически сегодня есть возможность зарегистрироваться каждому человеку. Это не означает, что человек обязательно идет на фронт", — добавил президент.

По его словам, все кто имеет мобилизационный возраст, обязаны обновить свои данные. Сегодня же это сделали уже более миллиона человек.

"Мобилизация как шла, так и идет. Правда скажу, после закона она, если честно, увеличилась", — отметил Владимир Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — прошло две недели после вступления в силу законодательных нововведений касательно мобилизации. В парламенте дискутируют на тему увеличения срока обновления данных для военнообязанных (с 60 дней до 150), понемногу налаживается ситуация с приложением "Резерв+", а какие-то моменты утрясают на ходу правительственными постановлениями. Что на данный момент можно сказать о мобилизационных процессах в Украине и их перспективах? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

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