Реакция Зеленского на войска КНДР на войне в Украине: где уже фиксировали северокорейских офицеров

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что основная причина, по которой КНДР отправила свои войска для войны, стали деньги Кремля. Кроме того, по словам президента, в Москве пытаются осторожничать с темой северокорейских военных на войне в Украине.
Зеленский о войсках КНДР в Украине
Владимир Зеленский во время встречи с журналистами отреагировал на информацию о присутствии на войне в Украине войск из Северной Кореи. По его словам, для Украины это риск, а Россия пытается быть осторожной из-за реакции Китая.
Президент подчеркнул, что Украина уже фиксировала северокорейских военных на оккупированных территориях. По словам Зеленского, офицеры КНДР изучают особенности войны в Украине, чтобы затем отправить туда свои силы. Главной же причиной сотрудничества Москвы и Пхеньяна Зеленский назвал деньги.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась первая реакция КНДР на информацию об их войсках на войне в Украине. Кроме того, Сестра Ким Чен Ына также отреагировала и сравнила Украину с "невоспитанной собакой".
Также "Комментарии" писали о том, что стало известно основное предназначение войск КНДР на войне в Украине.
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