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Реакция Зеленского на войска КНДР на войне в Украине: где уже фиксировали северокорейских офицеров

Появилась реакция Зеленского на привлечение войск КНДР к войне в Украине

22 октября 2024, 15:16
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что основная причина, по которой КНДР отправила свои войска для войны, стали деньги Кремля. Кроме того, по словам президента, в Москве пытаются осторожничать с темой северокорейских военных на войне в Украине.

Реакция Зеленского на войска КНДР на войне в Украине: где уже фиксировали северокорейских офицеров

Зеленский о войсках КНДР в Украине

Владимир Зеленский во время встречи с журналистами отреагировал на информацию о присутствии на войне в Украине войск из Северной Кореи. По его словам, для Украины это риск, а Россия пытается быть осторожной из-за реакции Китая.

"О КНДР. РФ так осторожно с этой тематикой носятся, я думаю, чтобы Китай жестко не реагировал. Мало того, очень осторожно воспринимают эту тематику и ЕС, и Соединенные Штаты. Обратите внимание. Очень сдержанно. Но мы бьем в набат, потому что мы знаем, что для нас это риски", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина уже фиксировала северокорейских военных на оккупированных территориях. По словам Зеленского, офицеры КНДР изучают особенности войны в Украине, чтобы затем отправить туда свои силы. Главной же причиной сотрудничества Москвы и Пхеньяна Зеленский назвал деньги.

"Я думаю, из-за денег. Я думаю, Северная Корея – очень бедная. Они своих людей будут отправлять на фронт. Честно говоря, мы фиксировали офицеров, технический персонал, мне кажется, на временно оккупированных территориях. Я думаю, они направили офицеров из-за того, чтобы их офицеры поняли, что происходит сначала, а затем отправлять контингент", – объяснил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась первая реакция КНДР на информацию об их войсках на войне в Украине. Кроме того, Сестра Ким Чен Ына также отреагировала и сравнила Украину с "невоспитанной собакой".

Также "Комментарии" писали о том, что стало известно основное предназначение войск КНДР на войне в Украине.



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Источник: https://war.obozrevatel.com/ukr/zelenskij-vislovisya-schodo-planu-b-dlya-ukraini-i-poyasniv-riziki-zaluchennya-do-vijni-soldat-iz-kndr.htm
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