Зеленский обратился к крымчанам: ГУР провело новую операцию в Крыму

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Кравцев Сергей
Во временно оккупированном Крыму на местных телеканалах показали обращение президента Украины Владимира Зеленского. Оно транслировалось на более чем 20 каналах оккупантов. Как передает портал "Комментарии", издание "РБК-Украина", со ссылкой на источники в спецслужбах, сообщило, что спецоперацию провело Главное управление разведки. В видео Зеленский рассказал, в частности, об успехах Украины в Черноморском регионе.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
В то же время так называемый советник гауляйтера оккупированного Крыма Олег Крючков заявил, что произошел взлом ряда местных интернет-провайдеров. Но технические службы сразу же включились в работу, чтобы исправить поломку.
Отметим, в последнее время, во временно оккупированном Крыму захватчики постоянно ищут шпионов, опасаясь новых ударов по военных объектам. Россияне ищут представителей украинского подполья и составляют списки неблагонадежных. Российские силовики оценивают протестный потенциал полуострова в 30 тысяч человек.
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