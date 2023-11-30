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Зеленский обратился к крымчанам: ГУР провело новую операцию в Крыму

Президент заверил жителей оккупированных территорий, что Украина вернет свою землю и своих людей

сегодня, 07:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Во временно оккупированном Крыму на местных телеканалах показали обращение президента Украины Владимира Зеленского. Оно транслировалось на более чем 20 каналах оккупантов. Как передает портал "Комментарии", издание "РБК-Украина", со ссылкой на источники в спецслужбах, сообщило, что спецоперацию провело Главное управление разведки. В видео Зеленский рассказал, в частности, об успехах Украины в Черноморском регионе. 

Зеленский обратился к крымчанам: ГУР провело новую операцию в Крыму

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Хочу отдельно сказать всем нашим людям в Крыму, в Севастополе, во всех оккупированных районах юга и востока нашего государства – пока оккупированных районах: дорогие украинцы, все вы чувствуете, что российское присутствие на нашей земле не навсегда. Я знаю это. Украина вернет свою территорию, своих людей. Мы никого оккупантам не оставим", – подчеркнул глава государства.


В то же время так называемый советник гауляйтера оккупированного Крыма Олег Крючков заявил, что произошел взлом ряда местных интернет-провайдеров. Но технические службы сразу же включились в работу, чтобы исправить поломку.

Отметим, в последнее время, во временно оккупированном Крыму захватчики постоянно ищут шпионов, опасаясь новых ударов по военных объектам. Россияне ищут представителей украинского подполья и составляют списки неблагонадежных. Российские силовики оценивают протестный потенциал полуострова в 30 тысяч человек.

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