Пока что не Крым: в эстонской разведке назвали первую цель ВСУ на левобережье Херсонщины

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Кравцев Сергей
Украинские защитники создали мощный плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области для оттеснения российских сил и уменьшения обстрелов Херсона, который систематически накрывают огнем оккупанты. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг, пишет "ERR".
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Отмечается, что ситуация на украинском фронте за последнюю неделю особо не изменилась. Линия фронта практически неизменна.
Общая интенсивность боевых действий снизилась за одним исключением: в районе Авдеевки количество атак со стороны Российской Федерации усилились.
На южном участке фронта украинские вооруженные силы смогли удержать новообретенные территории Украины, особенно на восточном берегу реки Днепр.
Кивисельг говорит, что двумя основными целями украинских сил в регионе являются контроль над районами на левом берегу Днепра и оттеснение российских подразделений на юг, тем самым спасая город Херсон от российского огня с закрытых позиций.
Эстонский полковник в отставке Ханнес Тоомсалу рассказал, что погода также сказывается и на возможности использования беспилотных летательных аппаратов российской армии.
"Шахеды" уничтожает украинская ПВО, однако их сравнительно мало по сравнению с летним периодом.
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