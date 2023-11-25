Пока что не Крым: в эстонской разведке назвали первую цель ВСУ на левобережье Херсонщины

Украинские защитники создали мощный плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области для оттеснения российских сил и уменьшения обстрелов Херсона, который систематически накрывают огнем оккупанты. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг, пишет "ERR".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Отмечается, что ситуация на украинском фронте за последнюю неделю особо не изменилась. Линия фронта практически неизменна.

Общая интенсивность боевых действий снизилась за одним исключением: в районе Авдеевки количество атак со стороны Российской Федерации усилились.

"По словам эстонских экспертов, причины снижения боевой активности связаны преимущественно с изменениями погоды", — говорится в материале.

На южном участке фронта украинские вооруженные силы смогли удержать новообретенные территории Украины, особенно на восточном берегу реки Днепр.

Кивисельг говорит, что двумя основными целями украинских сил в регионе являются контроль над районами на левом берегу Днепра и оттеснение российских подразделений на юг, тем самым спасая город Херсон от российского огня с закрытых позиций.

"На данный момент я не вижу и не верю, что армии Российской Федерации удастся отбросить украинские части за реку. И если это произойдет, то это обязательно будет решение самих украинцев", — сказал глава разведцентра Сил обороны.

Эстонский полковник в отставке Ханнес Тоомсалу рассказал, что погода также сказывается и на возможности использования беспилотных летательных аппаратов российской армии.

"Шахеды" уничтожает украинская ПВО, однако их сравнительно мало по сравнению с летним периодом.

"Другой вопрос, где их ракеты? Они же были произведены. На этой неделе летал "Искандер-К", который даже не является баллистической ракетой. И Х-22 "Буря", страшная старая ракета, которая разбилась под Запорожьем. Непонятно, в каком состоянии армия России", — сказал Тоомсалу.

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