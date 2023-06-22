Зеленский назвал Путина королем антисемитизма

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Великобритании принял участие в конференции по восстановлению Украины, там он отреагировал на слова российского диктатора Путина, назвавшего его "позором еврейского народа". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание BBC.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
В Лондоне украинский президент дал интервью британскому изданию BBC. Журналист спросил Зеленского его реакцию на слова Путина.
Зеленский указал, что лидер цивилизованного мира не должен говорить такие вещи. Президент Украины отметил, что благодарен за реакцию мира, которая поддержала его и осудила слова Путина.
Следует отметить, что многие родственники Владимира Зеленского погибли во время Холокоста, включая дедушку президента Украины.
Напомним, что время экономического форума в Санкт-Петербурге Владимир Путин рассказал об общении со своими друзьями евреями, которые считают, что президент Украины вроде бы "позор еврейского народа". Далее президент России приравнял его и других украинцев, воюющих против агрессивных действий РФ с последователями Гитлера.
Также "Комментарии" писали, что главный раввин Украины ответил Путину на его "позор".
Обсуждения
Новости
Ігор
22 июня 2023, 09:13
Тобто критика негідників, особливо тих які чіпляються за владу, якихось штучно утворених божків та вождів, вже прирівнюється до антисемітизму? Прямо тактика юдейської пропаганди на Росії і в Україні. Історії вже відомі випадки коли узурпатори не хотіли виборів. Це Германия де з 1937 року Гітлер не хотів виборів, ховаючись за війну і військовий стан, аж до 1945 року.