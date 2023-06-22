Зеленский назвал Путина королем антисемитизма

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Великобритании принял участие в конференции по восстановлению Украины, там он отреагировал на слова российского диктатора Путина, назвавшего его "позором еврейского народа". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание BBC.

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В Лондоне украинский президент дал интервью британскому изданию BBC. Журналист спросил Зеленского его реакцию на слова Путина.

"Вроде бы он не до конца понимает свои слова. Извините, но это как второй король антисемитизма после Гитлера", — реагирует Владимир Зеленский.

Зеленский указал, что лидер цивилизованного мира не должен говорить такие вещи. Президент Украины отметил, что благодарен за реакцию мира, которая поддержала его и осудила слова Путина.

"Мне было важно услышать реакцию мира, и я благодарен за поддержку", – сказал Зеленский.

Следует отметить, что многие родственники Владимира Зеленского погибли во время Холокоста, включая дедушку президента Украины.

Напомним, что время экономического форума в Санкт-Петербурге Владимир Путин рассказал об общении со своими друзьями евреями, которые считают, что президент Украины вроде бы "позор еврейского народа". Далее президент России приравнял его и других украинцев, воюющих против агрессивных действий РФ с последователями Гитлера.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский ведущий обозвал Зеленского и намекнул на его еврейские корни. Вскоре выяснилось, что ведущий может предстать перед судом из-за несоблюдения контракта с американской медиакомпанией.

Также "Комментарии" писали, что главный раввин Украины ответил Путину на его "позор".