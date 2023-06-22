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Зеленский: Мир найдет способ лишить Путина "жизнедеятельности"

Президент Украины оценил возможные последствия применения РФ ядерного оружия

22 июня 2023, 19:54
Автор:
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Константин Куликов
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Если Путин будет продолжать угрожать применением ядерного оружия, мир найдет возможность лишить его "жизнедеятельности". Такая же участь его ждет, в случае применения "ядерки". Об этом, как сообщают "Комментарии", в интервью Би-би-си заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский: Мир найдет способ лишить Путина "жизнедеятельности"

Путин

 - Я считаю, что он боится за свою жизнь, - заявил Зеленский. - Я считаю, что если он не прекратит угрожать миру, даже только Украине, но это все равно всему миру, потому что последствия будут касаться всего мира... Так вот, если он не прекратит угрожать, не то, что использовать — угрожать миру ядерным оружием — мир найдет формат, как лишить его жизнедеятельности... Поэтому он очень осторожно делает эти мэссэджи. Я считаю опасным близкий круг его людей, которые поднимают эту тему.


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Но, по словам Зеленского, эта опасность "более политическая" и "более медийная". Она, по словам главы украинского государства, представляет более информационную направленность. Но все же дать 100-процентную гарантию неприменения РФ ядерного оружия никто не сможет, считает Зеленский.

"Если он говорит о применении ядерного оружия, никто вам здесь прогнозов стопроцентных не даст", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что ранее президент Украины, ссылаясь на данные разведки, заявил, что РФ готовится к совершению возможного теракта на наибольшей атомной станции Европы — ЗАЭС.

А Минздрав Украины распространил рекомендации для населения, на случай радиационной аварии.

Кроме того, о возможном применении Кремлем ядерного оружия порассуждал Алексей Арестович




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Обсуждения

Ермаков

22 июня 2023, 19:44

По данным ИКД у Путина-11 чувство страха и хладнокровность в критической ситуации составляет 55%,


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