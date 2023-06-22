"Пугать нас не получится": Арестович про ядерный шантаж Кремля

Экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал возможность применения РФ ядерного оружия. Об этом сообщают "Комментарии".

Арестович

"Ядерный шантаж со стороны Кремля не прекращается с первых дней полномасштабного вторжения. Весь мир дал четкий сигнал – нет ядерному оружию, — написал в своем телеграмм-канале Алексей Арестович. — Бен Ходжес (экс-командующий сил США в Европе — ред.) озвучил ответ Запад на применение ядерного оружия РФ: полное уничтожение всего Черноморского флота, а так же армии РФ на всей территории Украины. Открытие этого ящика Пандоры может принести противоположные результаты для Кремля, чем они декларируют. Пугать нас не получится – это не сработает, а гипотетическое применение тактического ядерного вооружения повлечет за собой снятие ограничений на разработку и применение ядерного оружия другими странами, в том числе и Украиной".

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По мнению Арестовича, которое он высказал в интервью популярному блогеру Марку Фейгину, в ответ на применение или угрозу применения ядерного оружия Украина может "в короткие сроки" создать собственное ядерное оружие. Как утверждает экс-советник главы Офиса президента, смычка украинского и западного военно-промышленных комплексов обеспечит Украину достаточную гарантию безопасности в конвенциальной войне. Так так оружие стран НАТО на "две головы выше" российского. В случае применения ядерного оружия, "придется самостоятельно ковать свой ядерный щит".

- Из этого возможного гипотетического применения следствий миллион разных и они часто могут быть неожиданными для самих применяльщиков, — заявил Арестович.

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