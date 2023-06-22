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В ООН назвали количество украинских беженцев, готовых вернуться домой

Комитет спасения считает, что для восстановления Украины нужно считаться с беженцами.

22 июня 2023, 17:25
Автор:
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Slava Kot
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Международный комитет спасения (IRC), используя данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, указывает, что 80% украинцев, находящихся за пределами страны, готовы вернуться домой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

В ООН назвали количество украинских беженцев, готовых вернуться домой

Украинские беженцы. Фото из открытых источников

Несмотря на большое количество украинцев, желающих вернуться в свою страну, Международный комитет спасения предупреждает, что это будет возможно только при активном участии беженцев в реконструкции и восстановлении Украины.


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Представительница IRC Анна Дудинская отмечает, что в настоящее время большинство дискуссий проходят на восстановлении критической инфраструктуры, однако, по ее словам, этого недостаточно.

"IRC призывает международных доноров и правительство Украины изменить фокус и убедиться, что пострадавшие от этой войны люди действительно находятся в центре процесса", — призывает Дудинская.

Представитель Международный комитет спасения утверждает, что процессы восстановления украинской инфраструктуры должны проходить вместе с созданием рабочих мест для беженцев, которые находятся в других странах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об Офисе Генпрокурора, что назвал количество экоцидов в Украине, за которыми стоит Россия. Украина расследует 190 преступлений против окружающей среды, из них 14 классифицируют как экоцид.

Также "Комментарии" писали об украинском омбудсмене, который заявил, что Венгрия играет на руку российской пропаганде и готовит информационно-психологическую операцию против Украины. В основе венгерского ИПСО будут украинские военнопленные, находящиеся сейчас на территории этой страны.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/jun/22/russia-ukraine-war-live-slow-pace-of-counteroffensive-setting-conditions-for-future-main-effort-usthinktank-says#maincontent
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