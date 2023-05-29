Зеленский и Залужный обсудили "сроки" и "комплектование новых наступательных бригад"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о проведении заседания Ставки Верховного главнокомандующего. Об этом сообщают "Комментарии".

ВСУ ждет приказа

"Важные вопросы. Важные решения. Главное – сроки. А самое главное – относительно сроков есть ответы. Вопрос первый: фронт. Докладывали: Залужный, Сырский, Тарнавский. Об общей оперативной ситуации и отдельных направлениях.

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Вопрос второй: комплектование новых наступательных бригад и обеспечение быстрой логистики. Доклады Минобороны, Мининфраструктуры и Минстратегпром.

Вопрос третий: новые контракты на поставку дополнительных ракет, дополнительные средства противовоздушной обороны, анализ работы ПВО за последние дни, оценка нанесенного ущерба", — написал глава государства в своем телеграмм-канале.

"По всем пунктам приняты соответствующие решения", – также отметил Владимир Зеленский.

Тем временем, СБУ задержала наводившего российские ракеты депутата-коммуниста.

Российский губернатор призвал к скорейшему захвату Харькова, ему напомнили о "яичке".

А в Офисе президента говорят о демилитаризованной зоне.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предположил, что мирное окончание войны для Украины может включать также введение демилитаризованной зоны на территории России.

Михаил Подоляк утверждает, что одной из тем для мирного существования с Российской Федерацией может быть демилитаризованная зона на приграничных Украине территориях России. Таким образом, Украина сможет быть уверена в безопасности для населения на востоке. "Ключевой темой послевоенного урегулирования должно стать создание гарантий для предотвращения повторения агрессии в будущем. Для обеспечения реальной безопасности жителей Харьковской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей и защиты от обстрелов необходимо будет ввести зону демилитаризации 100-120 км на территории Брянской, Курской и Ростовской областей", — сообщил Михаил Подоляк.

Советник главы Офиса президента Украины считает, что эта зона должна находиться под международным контролем на первом этапе мирного сосуществования с Российской Федерацией.



