Зеки и мобики: Чем укрепляются оккупанты на Запорожском направлении

На запорожском направлении в последние дни вражеская армия увеличивает свой контингент "зеками-вагнеровцами" и "мобиками". Об этом сегодня, 2 января, рассказал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире телеканала FREEДОМ.



Враг увеличивает свой контингент

По словам главы области, ВС страны-агрессорки готовят глубоко эшелонированную оборону и ведут бои, используя тактику мировой войны. А еще – за последние сутки враг увеличил обстрелы. Старух также отметил, что армия оккупантов продолжит террор местного населения на временно занятых территориях.

“С 1 января пытаются вытеснить полностью национальную валюту гривну из обращения, запрещая продавать товары и полностью вводя рубль. Оккупант продолжает давление на людей, чтобы заставить их в коллаборацию. Те, кто активно выступает против, их берут в заложники, они уже почти 600 таких случаев только подтверждены. 203 человека до сих пор на подвалах сидят", — рассказывает Старух.

По его информации, речь идет о сотнях погибших. 000 раненых среди мирного населения.

“14 детей у нас погибли, 71 ребенок ранен. Но точную цифру я вам не могу сказать пока. У нас более 1 000 человек пропали без вести, особенно на оккупированных территориях. Я говорю только о мирном населении”, - добавил Александр Старух.

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