Зайдут ли ВСУ на территорию РФ: у Зеленского дали ответ

Единственная задача украинских защитников – освобождение украинской территории от оккупации, изгнание захватчиков. На территорию России нет никакого смысла заходит по той простой причине, что война и так уже перемещается на территорию страны-агрессора, то есть туда, откуда пришла. Ведь в Россию возвращаются тысячи убийц. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

ВСУ. Фото из открытых источников

"Возвращаются убийцы, которые сразу совершают множество преступлений. Там (в России – ред.) все идет в развал, потому что управленческих решений правильных, управленческих сигналов нет", — заявил Подоляк.

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По его мнению, в РФ появится много бандформирований, которыми она и так насыщена. В частности, там много феодальных вооруженных банд, этнических преступных группировок и т. д.

Подоляк отметил, самое ключевое, что произошло с начала полномасштабной войны в Украине – россияне утратили уверенность в том, что их страна стоит на правильном пути развития. У россиян также нет уверенности в том, что их страна стабильна и монолитна.

"Нам смысла нет туда заходить, потому что, как только случиться на каком-то направлении обвал фронта, в России начнется революционный процесс – масштабный бунт...", — подытожил советник.

Он поясняет, что Украине бессмысленно захватывать российские города, хотя бы в силу того, что украинцы — ментально очень отличаются от граждан РФ.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Михаил Подоляк рассказал, что будет, если все же произойдет замораживание войны.



