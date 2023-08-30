Зайдут ли ВСУ на территорию РФ: у Зеленского дали ответ

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Кравцев Сергей
Единственная задача украинских защитников – освобождение украинской территории от оккупации, изгнание захватчиков. На территорию России нет никакого смысла заходит по той простой причине, что война и так уже перемещается на территорию страны-агрессора, то есть туда, откуда пришла. Ведь в Россию возвращаются тысячи убийц. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
ВСУ. Фото из открытых источников
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По его мнению, в РФ появится много бандформирований, которыми она и так насыщена. В частности, там много феодальных вооруженных банд, этнических преступных группировок и т. д.
Подоляк отметил, самое ключевое, что произошло с начала полномасштабной войны в Украине – россияне утратили уверенность в том, что их страна стоит на правильном пути развития. У россиян также нет уверенности в том, что их страна стабильна и монолитна.
Он поясняет, что Украине бессмысленно захватывать российские города, хотя бы в силу того, что украинцы — ментально очень отличаются от граждан РФ.
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Также издание "Комментарии" сообщало – Михаил Подоляк рассказал, что будет, если все же произойдет замораживание войны.
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