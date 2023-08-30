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Зайдут ли ВСУ на территорию РФ: у Зеленского дали ответ

На контроль вражеских территорий нужен огромный ресурс, что абсолютно бессмысленно, рассказал советник главы ОП Подоляк

сегодня, 09:08
Автор:
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Кравцев Сергей
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Единственная задача украинских защитников – освобождение украинской территории от оккупации, изгнание захватчиков. На территорию России нет никакого смысла заходит по той простой причине, что война и так уже перемещается на территорию страны-агрессора, то есть туда, откуда пришла. Ведь в Россию возвращаются тысячи убийц. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Зайдут ли ВСУ на территорию РФ: у Зеленского дали ответ

ВСУ. Фото из открытых источников

"Возвращаются убийцы, которые сразу совершают множество преступлений. Там (в России – ред.) все идет в развал, потому что управленческих решений правильных, управленческих сигналов нет", — заявил Подоляк.


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По его мнению, в РФ появится много бандформирований, которыми она и так насыщена. В частности, там много феодальных вооруженных банд, этнических преступных группировок и т. д. 

Подоляк отметил, самое ключевое, что произошло с начала полномасштабной войны в Украине – россияне утратили уверенность в том, что их страна стоит на правильном пути развития. У россиян также нет уверенности в том, что их страна стабильна и монолитна.

"Нам смысла нет туда заходить, потому что, как только случиться на каком-то направлении обвал фронта, в России начнется революционный процесс – масштабный бунт...", — подытожил советник.  

Он поясняет, что Украине бессмысленно захватывать российские города, хотя бы в силу того, что украинцы — ментально очень отличаются от граждан РФ.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Михаил Подоляк рассказал, что будет, если все же произойдет замораживание войны.




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