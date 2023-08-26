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У Зеленского прогнозируют увеличение призывов к переговорам: какая причина

Михаил Подоляк считает, что успехи украинской армии на фронте приведут к тому, что Украину снова будут уговаривать прекратить огонь и начать договариваться с Россией

сегодня, 07:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинские защитники с определенным успехом продвигается на южном направлении, а значит можно ожидать, что в ближайшее время в разы увеличится количество призывов к Украине сесть за стол переговоров со страной-агрессором. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Twitter сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

У Зеленского прогнозируют увеличение призывов к переговорам: какая причина

Переговоры. Фото: из открытых источников

Советник главы ОП отметил, все видят, как линии обороны России на оккупированных украинских территориях начинают постепенно сыпаться, линия фронта изменяется в пользу Украины. украинские военные с каждым днем все ближе к тому, чтобы взять под огневой контроль "сухопутный коридор" в Крым.


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Михаил Подоляк заявил, что на кону все российские линии обеспечения, включая железнодорожные пути. Если же говорить еще проще, то российские войска в Украине находятся на грани полной потери стратегических позиций.

"Итак, можно прогнозировать в ближайшее время удвоение призывов к переговорам (или немедленной остановки поставок оружия) и вдвое больше попыток деморализовать Украину со стороны третьих лиц, чтобы заставить украинцев разувериться в своих возможностях. Между тем... ВСУ продолжают возвращать свое", — написал Михаил Подоляк.

Читайте также на портале "Комментарии" — генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя скандал с главой его канцелярии, заявившего о возможности обмена украинских территорий на членство в Альянсе, подчеркнул, что только Украина принимает решение, когда есть смысл включаться в какие-то переговоры и что на них обсуждать. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверяет, что Киев не чувствует давления Запада, и что у партнеров есть стойкое понимание – освобождение будет продолжаться столько, сколько необходимо, если украинский народ продолжит поддерживать идею полной деоккупации своей земли. Тем временем Россия устами самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко вновь пытается запугать, что способна "перемолоть" Украину. А экс-глава МИД Украины Павел Климкин не исключает, что западные союзники допускают возможную "патовую" ситуацию на поле боя, а также рассматривают последствия этой ситуации для Украины и НАТО. О чем говорят усилившиеся пляски вокруг переговорного кейса? Как ситуация может развиваться в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1695142374584836586
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