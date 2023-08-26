У Зеленского прогнозируют увеличение призывов к переговорам: какая причина

Украинские защитники с определенным успехом продвигается на южном направлении, а значит можно ожидать, что в ближайшее время в разы увеличится количество призывов к Украине сесть за стол переговоров со страной-агрессором. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Twitter сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Советник главы ОП отметил, все видят, как линии обороны России на оккупированных украинских территориях начинают постепенно сыпаться, линия фронта изменяется в пользу Украины. украинские военные с каждым днем все ближе к тому, чтобы взять под огневой контроль "сухопутный коридор" в Крым.

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Михаил Подоляк заявил, что на кону все российские линии обеспечения, включая железнодорожные пути. Если же говорить еще проще, то российские войска в Украине находятся на грани полной потери стратегических позиций.

"Итак, можно прогнозировать в ближайшее время удвоение призывов к переговорам (или немедленной остановки поставок оружия) и вдвое больше попыток деморализовать Украину со стороны третьих лиц, чтобы заставить украинцев разувериться в своих возможностях. Между тем... ВСУ продолжают возвращать свое", — написал Михаил Подоляк.

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