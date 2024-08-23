Заявления Моди работают в пользу агрессора: о чем промолчал премьер Индии

Еще одним "заморским миротворцем" назвал премьер-министра Индии Нарендру Моди политолог Владимир Горбач. В частности, во время своего визита в Киев он заявил, что Индия никогда не была нейтральной в войне и у нее с первого дня конфликта была сторона – "мир".

Нарендра Моди

При этом Горбач считает притворной позицию как стороной конфликта мир и война. Но правда в том, говорит политолог, что война и мир – это не субъекты конфликта, а всего лишь состояния, в которых могут находиться сами субъекты, кто-то по собственной воле, а кто вынужден.

"А стороны конфликта – это агрессор и жертва. Правда, жертва уже 2 с половиной года достаточно эффективно отражается от агрессора и даже на его территории. Так что призывы к миру без наказания агрессора и компенсаций жертве объективно работают в пользу агрессора", — сказал Горбач.

По его мнению, такая "морализаторская" позиция на самом деле только прикрывается моралью.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Моди 23 августа прибыл в Киев, где заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. При этом он заявил, что войну можно остановить исключительно по дипломатическому пути и призвал Киев и Москву к переговорам. Кроме того, он сообщил, что несколько дней назад принимал третий саммит "Голос Глобального юга", в котором приняли участие 120 стран. Как сказал Моди, именно от имени стран Глобального юга он приехал в Украину с посланием миру.

Также "Комментарии" рассказывали , что Индия является страной, точно выигравшей от российско-украинской войны. Покупая дешевую российскую нефть, индийские компании стали одними из ключевых поставщиков нефтепродуктов на европейский рынок.



