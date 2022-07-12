Защитники Украины накрыли оккупантов кинжальным огнем: обстановка на Бахмутском направлении - Генштаб

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на Бахмутском направлении по состоянию на вечер 12 июля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ.

ВСУ. Фото из открытых источников

Так, по данным Генштаба ВСУ, на Бахмутском направлении противник продолжает наносить артиллерийские обстрелы, а также авиаудары.

"Артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Берестово, Соледар, Вершина, Новолуганское, Бахмут, Яковлевка, Майорск и авиационные удары вблизи Берестового, Белогоровки, Вершины и Яковлевки", — Генштаб ВСУ.

Также сообщается, что при попытке продвинуться в направлении Спорное – Ивано-Дарьевка враг понес потери от кинжального огня наших защитников и хаотично отошел.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что турецкий фактор в российско-украинской войне: какова цель у Анкары и есть ли вероятность результативных переговоров. Турция не присоединилась к антироссийским санкциям, а российский бизнес находит свое убежище от санкций в Турции.

Читайте также о том, что россия хочет упрощенно раздать свои паспорта всем украинцам: причины и последствия. Эксперты объяснили, почему россия продолжает политику аннексии территорий и ассимиляции украинцев.

Сайт "Комментарии" информировал о том, что российское ПВО защищает небо Украины: трофейный "Панцирь-С1" сбил свою первую цель — подробности. В Командовании отмечают, что ожидают "снабжения" россией и другого оружия.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Луганской области в штабе оккупантов и на стоянке военной техники прогремели взрывы: что известно (ФОТО). СтратКом ВСУ опубликовал фотографии с места событий.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!