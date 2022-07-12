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Защитники Украины накрыли оккупантов кинжальным огнем: обстановка на Бахмутском направлении - Генштаб

Враг понес потери и отступил при попытке продвинуться

сегодня, 19:04
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на Бахмутском направлении по состоянию на вечер 12 июля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ. 

Защитники Украины накрыли оккупантов кинжальным огнем: обстановка на Бахмутском направлении - Генштаб

ВСУ. Фото из открытых источников

Так, по данным Генштаба ВСУ, на Бахмутском направлении противник продолжает наносить артиллерийские обстрелы, а также авиаудары. 

"Артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Берестово, Соледар, Вершина, Новолуганское, Бахмут, Яковлевка, Майорск и авиационные удары вблизи Берестового, Белогоровки, Вершины и Яковлевки", — Генштаб ВСУ. 

Также сообщается, что при попытке продвинуться в направлении Спорное – Ивано-Дарьевка враг понес потери от кинжального огня наших защитников и хаотично отошел.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что турецкий фактор в российско-украинской войне: какова цель у Анкары и есть ли вероятность результативных переговоров. Турция не присоединилась к антироссийским санкциям, а российский бизнес находит свое убежище от санкций в Турции. 

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Сайт "Комментарии" информировал о том, что российское ПВО защищает небо Украины: трофейный "Панцирь-С1" сбил свою первую цель — подробности. В Командовании отмечают, что ожидают "снабжения" россией и другого оружия. 

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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