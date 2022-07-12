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В Луганской области в штабе оккупантов и на стоянке военной техники прогремели взрывы: что известно (ФОТО)

СтратКом ВСУ опубликовал фотографии с места событий

сегодня, 11:48
Автор:

Денис
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В тылу оккупантов продолжают греметь взрывы. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале. 

В Луганской области в штабе оккупантов и на стоянке военной техники прогремели взрывы: что известно (ФОТО)

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным СтратКома ВСУ, во временно-оккупированном городе Кадиевка (Луганская область) прогремел взрыв. Сообщается, что разрывы накрыли штаб противника, а также стоянку техники, которая была расположена около него. 

"Прямо сейчас обновленный музыкальный джаз-бэнд дядюшка "Ленд Лиз", Бавовна и новая солистка Селитра дают концерт оркам в Кадиевке, в помещении штаба орков, а также на стоянке техники вокруг него. Как всегда, вечеринка сопровождается фаер шоу", — пишет СтратКом. 

Также, СтратКом ВСУ опубликовал фотографии с места событий. 

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Источник: https://t.me/AFUStratCom/4148
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