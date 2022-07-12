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Поляки в Украине получат больше прав и возможностей: законопроект

В Украине поляки получат права и гарантии наравне с гражданами

сегодня, 09:10
Автор:

Козлова Альбіна
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Поляки в Украине получат больше прав и возможностей: законопроект

Фото иллюстративное / Pixabay

Владимир Зеленский подал на рассмотрение народных депутатов законопроект №7550 "Об установлении правовых и социальных гарантий для находящихся на территории Украины граждан Республики Польша". Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Для поляков в Украине будет больше возможностей для проживания, ведь в Польше украинцы пользуются льготами и гарантиями. У поляков будут аналогичные украинцам в Польше права и государственные гарантии, как прописанные в законе "О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны".

В частности, законное пребывание в Украине с семьями 18 месяцев с момента принятия закона. Право получать образование наравне с украинцами, также за бюджетные средства; право трудоустраиваться без дополнительных разрешений, возможность получить вид на жительство без долгосрочной визы и по упрощенной процедуре.

Кроме того, поляки будут иметь возможность работать в медучреждениях, получать медицинскую помощь, будут иметь социальные гарантии и получать социальные выплаты, смогут пройти регистрацию в качестве налогоплательщиков, проводить хозяйственную деятельность.

Как писал портал, с 11 июля введены новые запреты на курение в общественных местах в Украине. Запрещено отводить места для курения в помещениях предприятий и учреждений всех форм собственности; употреблять табачные изделия и использовать приспособления для потребления табака, в частности, электронные устройства для нагрева табака, электронные сигареты, кальяны, в том числе и в заведениях ресторанного хозяйства и помещениях предприятий. Детальнее рассказал о запретах эксперт Дмитрий Купира исполнительный директор ОО "Жизнь".



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Источник: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40002
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