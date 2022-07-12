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Российское ПВО защищает небо Украины: трофейный "Панцирь-С1" сбил свою первую цель - подробности

В Командовании отмечают, что ожидают «снабжения» россией и другого оружия

сегодня, 12:50
Автор:

Денис
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Украинские зенитчики успешно эксплуатируют трофейную технику. Об этом сообщает издание АрмияInform. 

Российское ПВО защищает небо Украины: трофейный "Панцирь-С1" сбил свою первую цель - подробности

Панцирь-С1. Фото - АрмияInform

За время полномасштабного российского вторжения в Украину украинские воины успели захватить уже множество вражеской зенитной техники среди которой радиолокационные станции, вооружение и техника к комплексам типа "Бук", а также самоходный зенитно-ракетный пушечный комплекс "Панцирь С-1".

"Трофейный "Панцирь-С1" – в строю! К его орудиям подходят 30-миллиметровые снаряды, которые есть и у нас на вооружении. Некоторый боекомплект ракет тоже удалось захватить. Теперь этот российский "Панцирь" сражается на стороне Украины и уже сбил первую вражескую цель. Не будем уточнять, какую именно," — рассказал спикер Командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

В Командовании отмечают, что ожидают "снабжения" россией и другого оружия.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Кремле прокомментировали возможность возобновить переговоры с Украиной. В Москва потеряли веру в мирный процесс урегулирования военного конфликта в Украине. 

Читайте также о том, что Украина готова ударить по РФ и Беларуси: когда это произойдет – что сдерживает ВСУ. Украинские военные уже показали, что могут прицельно бить по военным объектам в глубоком тылу врага. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что газовый шантаж "Северным потоком-1": как рф удалось обойти санкции и "убедить" США, Канаду и ЕС. Канада решила сделать исключение из санкций, чтобы вернуть Германии турбину, необходимую для обслуживания газопровода "Северный поток-1". 

Также "Комментарии" информировал о том, что нардепы собирают подписи под обращением к Генпрокурору в интересах Микитася. СМИ сообщают о том, что нардепы собирают подписи в интересах депутата-бизнесмена Максима Микитася



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Источник: https://armyinform.com.ua/2022/07/11/trofejnyj-panczyr-s1-uzhe-voyuye-na-boczi-ukrayiny-ta-znyshhyv-pershu-vorozhu-czil/?fbclid=IwAR0saX_37flSkBM177fORhhJfoairrgaz2fntHJ_ut1mkvAl840FLUOVaZY
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