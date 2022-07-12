Российское ПВО защищает небо Украины: трофейный "Панцирь-С1" сбил свою первую цель - подробности

Украинские зенитчики успешно эксплуатируют трофейную технику. Об этом сообщает издание АрмияInform.

Панцирь-С1. Фото - АрмияInform

За время полномасштабного российского вторжения в Украину украинские воины успели захватить уже множество вражеской зенитной техники среди которой радиолокационные станции, вооружение и техника к комплексам типа "Бук", а также самоходный зенитно-ракетный пушечный комплекс "Панцирь С-1".

"Трофейный "Панцирь-С1" – в строю! К его орудиям подходят 30-миллиметровые снаряды, которые есть и у нас на вооружении. Некоторый боекомплект ракет тоже удалось захватить. Теперь этот российский "Панцирь" сражается на стороне Украины и уже сбил первую вражескую цель. Не будем уточнять, какую именно," — рассказал спикер Командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

В Командовании отмечают, что ожидают "снабжения" россией и другого оружия.





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