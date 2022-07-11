Нардепы собирают подписи под обращением к Генпрокурору в интересах Микитася

Депутаты Леся Забуранная и Артём Дубнов в интересах экс-депутата Порошенко — застройщика Микитася собирает в Раде подписи под обращением к Генпрокурору. Максим Микитась хочет вернуть себе влияние на корпорацию "Укрбуд", которая в конце 2019 года остановила работы на своих объектах, оставив без жилья 40 тысяч инвесторов и 26 недостроенных объектов.

Максим Микитась, фото из открытых источников

Ситуации предшествовала продажа экс-президентом корпорации Максимом Микитасем ключевой компании холдинга — фирмы "Укрбуд Девелопмент" новому инвестору. Накануне экс-нардепу сообщили о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн гривен. Следствие установило, что он, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью НГУ.



В 2020 году Микитась добровольно возместил в государственный бюджет 50 млн грн от общей суммы убытков у 81,64 млн грн., тем самым признав свою вину. Также Микитась подозревается в предоставлении неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта.

Появилась информация, что Микитась на данный момент через посредников в лице депутатов Лесю Забуранную, Артема Дубнова и Сергея Гривко якобы собирает в парламенте подписи под коллективным обращением к Генпрокурору, вроде как обещая финансовое вознаграждение за каждую подпись (от 1000 до 2 тыс долларов). Сообщается, что на данный момент под обращением подписались около 50 человек. Активным модератором этого процесса является Артём Дубнов, которого с Микитасем связывают давние приятельские отношения.





"Общеизвестные обстоятельства рейдерского захвата группы компаний "Укрбуд" не давали никаких сомнений в том, что виновные будут привлечены к уголовной ответственности в соответствии с требованиями Закона. Насколько нам известно, правоохранительные органы уже подошли к стадии привлечения причастных к такой ответственности", — говорится в проекте депутатского обращения.

При этом, по замыслу авторов обращения, депутаты-подписанты должны присутствовать при рассмотрении этого обращения.



"Согласно ч. 3 ст. 16 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" обеспечить при рассмотрении обращения присутствие отдельных народных депутатов Украины, которые будут определены после получения уведомления о месте и времени его рассмотрения", — просят авторы документа.

В интернете есть информация, что Леся Забуранная якобы имеет давние коммерческие отношения с Максимом Микитасем. В декабре прошлого года она вроде как организовывала ему встречи в Генпрокуратуре и в бюджетном комитете Верховной рады.



Напомним, в июне Государственное бюро расследований передало в НАБУ уголовное дело против экс-нардепа Максима Микитася относительно растраты денег на строительство трёх военных складов на сумму более 400 млн. грн. Ранее материалы по этому делу были и в НАБУ и в ГБР. Сейчас в контексте актуальности военных вопросов и растрате госсредств, выделенных на оборону страны, материалы дел с номерами 62019100000000441 и 42019020420000024 объединены в одно производство и есть политическая воля руководства оперативно передать его в суд.



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