"Запорожский мститель" вернулся: гвардейцы приземлили два вражеских самолета

Сегодня бойцы Нацгвардии поразили два вражеских самолета – Су-25, когда они пытались атаковать украинские позиции в Запорожской области. Один самолет подбит — летчик катапультировался на контролируемую оккупантами территорию, второй штурмовик был поражен, но смог совершить аварийное приземление под Мелитополем. Об этом сообщают "Комментарии".

Су-25

"25 мая оккупационные войска РФ пытались нанести поражение по позициям сил обороны Украины с применением пары Су-25 с воздуха. В это время на боевом дежурстве находились нацгвардейцы — "Запорожский мститель" и его боевой побратим, — сообщает пресс-служба Нацгвардии. — Бойцы четко идентифицировали вражескую авиацию и метко отработали по воздушным целям из ПЗРК. В результате боевой работы первый самолет Су-25 полностью уничтожен, его пилоту удалось катапультироваться над временно-оккупированной территорией, второй самолет сбил известный всем "Запорожский мститель". После его выстрела вражеский Су-25 был серьезно поврежден и вынужден зайти на аварийную посадку, тогда в конце взлетной полосы мелитопольцы наблюдали черный столб дыма".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Напомним, что Су-25 — одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью при визуальной видимости цели, а также для уничтожения объектов с заданными координатами в случае летной погоды. Объектом поражения могут быть наземные и надводные цели, а также воздушные маловысотные медленные цели (вертолеты и транспортные самолеты).

Тем временем, Япония подняла в небо истребители из-за российских самолетов.

Норвегия призывает граждан держаться подальше от российского "кита-шпиона".

А украинцам открыли "страшную тайну" о Залужном.