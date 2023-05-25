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"Запорожский мститель" вернулся: гвардейцы приземлили два вражеских самолета

"Запорожский мститель", на счету которого уже семь вражеских самолетов, вернулся

сегодня, 20:51
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Автор:

Константин Куликов

Сегодня бойцы Нацгвардии поразили два вражеских самолета – Су-25, когда они пытались атаковать украинские позиции в Запорожской области. Один самолет подбит — летчик катапультировался на контролируемую оккупантами территорию, второй штурмовик был поражен, но смог совершить аварийное приземление под Мелитополем. Об этом сообщают "Комментарии".

"Запорожский мститель" вернулся: гвардейцы приземлили два вражеских самолета

Су-25

"25 мая оккупационные войска РФ пытались нанести поражение по позициям сил обороны Украины с применением пары Су-25 с воздуха. В это время на боевом дежурстве находились нацгвардейцы — "Запорожский мститель" и его боевой побратим, — сообщает пресс-служба Нацгвардии. — Бойцы четко идентифицировали вражескую авиацию и метко отработали по воздушным целям из ПЗРК. В результате боевой работы первый самолет Су-25 полностью уничтожен, его пилоту удалось катапультироваться над временно-оккупированной территорией, второй самолет сбил известный всем "Запорожский мститель". После его выстрела вражеский Су-25 был серьезно поврежден и вынужден зайти на аварийную посадку, тогда в конце взлетной полосы мелитопольцы наблюдали черный столб дыма".


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Напомним, что Су-25 — одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью при визуальной видимости цели, а также для уничтожения объектов с заданными координатами в случае летной погоды. Объектом поражения могут быть наземные и надводные цели, а также воздушные маловысотные медленные цели (вертолеты и транспортные самолеты).

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