Запорожская область в огне: оккупанты уничтожают украинский хлеб

В Запорожской области после обстрела российских окупантов загорелось поле пшеницы. В результате масштабного пожара уничтожены почти четыре гектара урожая. Об этом сообщили в ГСЧС.

Обстрел в Запорожской области привел к возгоранию полей

Пожар произошел в одном из сел Пологовского района. Сухая жаркая погода способствовала быстрому распространению огня, что создало дополнительные трудности для спасателей. Кроме того, работу специалисты ГСЧС осложняли риск повторных обстрелов. К счастью, потери человеческих жизней и травм удалось избежать.

"Сложность тушения заключалась в том, что жаркая сухая погода способствовала быстрому распространению огня. Кроме того, существовала вероятность повторного обстрела, так как это открытая территория неподалеку от зоны ведения боевых действий. Жертв и пострадавших нет. От ГУ ГСЧС привлекалось 2 единицы техники и 10 человек. состава", — говорится в сообщении.

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