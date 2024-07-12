Запорожская область в огне: оккупанты уничтожают украинский хлеб

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Черновалова Кристина
В Запорожской области после обстрела российских окупантов загорелось поле пшеницы. В результате масштабного пожара уничтожены почти четыре гектара урожая. Об этом сообщили в ГСЧС.
Обстрел в Запорожской области привел к возгоранию полей
Пожар произошел в одном из сел Пологовского района. Сухая жаркая погода способствовала быстрому распространению огня, что создало дополнительные трудности для спасателей. Кроме того, работу специалисты ГСЧС осложняли риск повторных обстрелов. К счастью, потери человеческих жизней и травм удалось избежать.
Читайте на портале "Комментарии" — В ближайшие недели Украину ожидает чрезвычайная жара, которая может серьезно подорвать урожайность основных поздних культур , таких как кукуруза, подсолнечник и соя. Согласно прогнозам метеорологов, температура в южных, восточных и частично центральных областях может достигнуть 37-42°C, что на 8-10°C выше обычных значений. Особенно тревожно отсутствие дождей по всей территории, кроме западных областей.
Ранее "Комментарии" сообщали, что с началом июля Украина столкнулась с аномальной жарой . По прогнозам синоптиков, в некоторых регионах температура воздуха составила 40 градусов. Синоптик Наталья Диденко сообщает, что в ближайшее время такая погода сохранится, и температура будет колебаться от 30 до 39 градусов, иногда даже выше 40.
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