Запечатлен момент прилета ракеты: в глубоком тылу противника прогремел взрыв на нефтебазе - подробности

Во временно оккупированном населённом пункте Луганской области прогремел взрыв. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным СтратКому в городе Ровеньки, который временно находится под контролем противника, произошел взрыв на складе ГСМ. Отмечается, что объект находится в глубоком тылу оккупантов.

"Во временно оккупированном городе Ровеньки в Луганской области произошли взрывы на нефтебазе. Фото и видео события быстро разлетелись по Telegram-каналам. В пропагандистских Telegram-каналах орков заявили, что огонь якобы велся из Бахмута, расположенного в 115 км от Ровенек.", — пишет СтратКом ВСУ.

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