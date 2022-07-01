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Запечатлен момент прилета ракеты: в глубоком тылу противника прогремел взрыв на нефтебазе - подробности

Взрыв прогремел в городе Ровеньки

сегодня, 12:48
Автор:

Денис
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Во временно оккупированном населённом пункте Луганской области прогремел взрыв. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале  центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. 

Запечатлен момент прилета ракеты: в глубоком тылу противника прогремел взрыв на нефтебазе - подробности

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным СтратКому в городе Ровеньки, который временно находится под контролем противника, произошел взрыв на складе ГСМ. Отмечается, что объект находится в глубоком тылу оккупантов. 

"Во временно оккупированном городе Ровеньки в Луганской области произошли взрывы на нефтебазе. Фото и видео события быстро разлетелись по Telegram-каналам. В пропагандистских Telegram-каналах орков заявили, что огонь якобы велся из Бахмута, расположенного в 115 км от Ровенек.", — пишет СтратКом ВСУ. 

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Источник: https://t.me/AFUStratCom?fbclid=IwAR3nL2oAz2i85y-kV_gpp0TvaptDTvYTeBGgZchCv9xciGfU08QyIjGmmKM
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