Возросло количество погибших в результате обстрела дома в Николаеве и ТРЦ в Кременчуге (Фото)

На местах ракетных ударов в Николаеве и Кременчуге, которые произошли в начале недели, спасатели разбирают завалы. Обнаружены еще тела и остатки жертв. Об этом сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



По состоянию на 9:00 1 июля на месте проведения аварийно-спасательных работ на территории ТЦ "Амстор" после разборов завалов дополнительно обнаружили еще шесть фрагментов обгоревших тел погибших. С начала работ 26 июня обнаружено 28 фрагментов тел. Погибших в настоящее время 19 человек в результате ракетных обстрелов ТРЦ. Пострадавших 62 человека, 26 находятся в больницах.



Разбор завалов, фото ГСЧС



В Николаеве поисковые работы продолжались с 29 июня, именно утром в среду вражеская ракета попала в пятиэтажку. Спасатели обнаружили под завалами на лестничной клетке тело мужчины. Число жертв в результате удара возросло до 8 погибших и шести пострадавших. Работы по разбору завалов продолжаются – разбирают конструкции на первом этаже и в подвальном помещении. В первые часы были спасены подразделениями ГСЧС три человека и собака.

На четвёртом этаже в квартире обстрелянного дома остался лабрадор. Об этом спасателям сообщил владелец собаки, его смогли эвакуировать с помощью автолестницы. Пес был испуган и долго не хотел выходить через балкон в трубку автокрана.





Во время спасательных работ на месте взрыва в первый день травмировались два спасателя.

Как писал портал "Комментарии", в ОНН рассказали, сколько уже погибло гражданских украинцев с февраля. По подсчетам организации почти 16 миллионов человек в Украине нуждаются в гуманитарной помощи, эти данные называют "консервативными цифрами"

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