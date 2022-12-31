Запасы ракет тают: Буданов назвал максимум ракетных атак, на которые еще способен агрессор

Запасов крылатых ракет в России осталось на две-три массированные атаки по Украине. На одну ракетную атаку россиянам понадобится полтора-два месяца для того, чтобы произвести необходимое количество крылатых ракет. Как сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов во время информационного телемарафона, оккупанты постоянно увеличивают интервалы между ракетными атаками и уменьшают количество ракет в каждом с залпов.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

"Их запаса (ракет – ред.)... осталось на две подобные атаки. Сначала было, все же помнят, ракетные атаки по понедельникам, раз в семь дней, потом было раз в 10 дней, сейчас раз в 14-15 дней", — добавил главный разведчик страны.

Отметим, Кирилл Буданов также поделился мнением. что россиянам не нужен город Бахмут, за который они проливают кровь. Ведь города такого уже нет на карте, от него ничего не осталось.

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