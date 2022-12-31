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Запасы ракет тают: Буданов назвал максимум ракетных атак, на которые еще способен агрессор

Кирилл Буданов считает, что запасов ракет у России осталось на две-три массированные атаки

сегодня, 14:30
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Автор:

Кравцев Сергей

Запасов крылатых ракет в России осталось на две-три массированные атаки по Украине. На одну ракетную атаку россиянам понадобится полтора-два месяца для того, чтобы произвести необходимое количество крылатых ракет. Как сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов во время информационного телемарафона, оккупанты постоянно увеличивают интервалы между ракетными атаками и уменьшают количество ракет в каждом с залпов.                                                                                    

Запасы ракет тают: Буданов назвал максимум ракетных атак, на которые еще способен агрессор

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

"Их запаса (ракет – ред.)... осталось на две подобные атаки. Сначала было, все же помнят, ракетные атаки по понедельникам, раз в семь дней, потом было раз в 10 дней, сейчас раз в 14-15 дней", — добавил главный разведчик страны.

Отметим, Кирилл Буданов также поделился мнением. что россиянам не нужен город Бахмут, за который они проливают кровь. Ведь города такого уже нет на карте, от него ничего не осталось.

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Также издание "Комментарии" сообщало – во время традиционного вечернего обращения 30 декабря президент Украины Владимир Зеленский, среди прочего, отметил, что мы продолжим усиливать свою ПВО в 2023 году, а также рассказал о ситуации на фронте и совещании с международниками. А чего ожидать от новогоднего обращения – как украинского лидера, так и российского диктатора? Журналисты "Комментариев" с этим вопросом обратились к экспертам.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PMlmW64xFjg
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