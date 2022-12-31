Новогоднее обращение Зеленского и Путина: какие ожидания

Во время традиционного вечернего обращения 30 декабря президент Украины Владимир Зеленский, среди прочего, отметил, что мы продолжим усиливать свою ПВО в 2023 году, а также рассказал о ситуации на фронте и совещании с международниками. А чего ожидать от новогоднего обращения – как украинского лидера, так и российского диктатора? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Зеленский предупредит, что новый год будет очень непростым, но акценты всё же – на позитиве

Глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член политсовета парии "Сила и Честь" Олег Белоколос рассуждает так:

"Недавнее обращение президента к Верховной Раде, было, по сути, обращением ко всем украинцам. В нем Зеленский подвел итоги года, обрисовал свое видение дальнейших шагов по деоккупации Украины, по укреплению нашего суверенитета. Скорее всего, в новогоднем обращении он также сделает акценты, что наше государство встречает 2023 год как независимое, значительно укрепившее свои международные позиции. Подчеркнет, что в этом заслуга всех украинцев. Мы сохранили государство. ВСУ без всенародной поддержки вряд ли могли бы долго противостоять армаде, которая на нас обрушилась".

Будет отмечено, продолжает эксперт, что ситуация поменялась в позитивную для нас сторону – в рамках укрепления нашей армии в целом и ПВО в частности, в ракурсе создания мощной антипутинской международной коалиции.

"Думаю, Зеленский предупредит, что новый год также будет очень непростым. Но акценты всё же – на позитиве. Мы готовы к любому развитию событий. Не впадаем в депрессию (чего бы очень хотелось Кремлю, устроившему пуски ракет даже сегодня), с надеждой смотрим в будущее. Верим ВСУ, нашему руководству, в свои силы и в поддержку партнеров", – подчеркивает Олег Белоколос.

Что касается путинского обращения – вряд ли там будут какие-то новые тезисы, считает эксперт.

"Российское руководство давно утратило способность правильной ориентации в международном пространстве, – поясняет он. – Так что Путин будет повторять традиционные мантры о какой-то "спецоперации", каких-то угрозах "великой России", призывать россиян мобилизоваться, клеймить Запад. Станет говорить вещи, не имеющие отношения к реальности. Режим РФ, его ручные пропагандисты настолько заврались, что сами стали верить в придуманный ими мир. И это рано или поздно закончится крахом, как закончилось для гитлеровской Германии. Показательно, что в последние месяцы существования Рейха руководство нацистской Германии, как и руководство нынешней нацистской России, тоже потеряло ориентацию в происходящем. Там лихорадочно пытались создавать какие-то новые образцы вооружений. Но на это уже не хватало ни времени, ни ресурсов".

Путин попытается рассказать россиянам, почему гибнуть в Украине – это хорошо, что для этого нужно мобилизовать еще и еще

По мнению политтехнолога, эксперта Украинского центра общественного развития Юрия Подорожнего, новогодние поздравления президентов Украины и России, традиционно привлекающие много внимания общества, в этом году должны стать дуэлью идей и смыслов двух воюющих стран.

"Вообще для президента Зеленского новогодние поздравления-обращения имеют особое значение. На новый 2019-й тогда еще не политик Зеленский объявил о своем намерении баллотироваться в президенты. И последующие послания ежегодно становились нетрадиционными, где-то даже скандальными, что обсуждалось обществом не один день", – отмечает эксперт.

Для Путина, царствующего в РФ уже 20 лет (декоративный президент Медведев – не в счет) нынешнее обращение будет иметь особое значение, считает Юрий Подорожний.

"Уверен, что в его речи будут звучать слова о том, что прошлый год был сложным, но мы его прошли. Всё время правления путинского режима россиянам рассказывали о том, что каким бы тяжелым ни был предыдущий год, хорошо, что у них есть Путин, который "невероятными усилиями" поднимает РФ с колен. Но в этом году задача диктатора Московии станет еще и мотивировочной. Россиянам нужно рассказать, почему гибнуть в Украине – это хорошо, что для этого нужно мобилизовать еще и еще. Путин уже делал попытки объяснять это во время встречи с матерями погибших оккупантов, где отмечал, что лучше погибать в Украине от пуль, чем от водки дома, – напоминает эксперт. – Уровень мотивации, думаю, не изменится и в этом новогоднем поздравлении".

Но концепт выступления, продолжает Юрий Подорожний, буду всй же с апелляцией к прошлому. Путину, поясняет он, нечего предложить рядовому россиянину в будущем, кроме своего пожизненного правления, изоляции страны и героической гибели среднестатистического "ванька" на фронте.

"А потому он снова будет рассказывать, как хорошо было в той, старой России (и не важно, какая это "старая-добрая" – царская, имперская, советская). Главное, что Россия прошлого", – прогнозирует политтехнолог.

Выступление же президента Зеленского, предполагает он, будет апеллировать к будущему.

"Наше резко повзрослевшее в этом году общество с радостью прощается со старой Украиной. И невероятными усилиями ВСУ, всех украинцев, независимо от того, где они и чем занимаются, приближает Украину новую. Логично, если выступление президента будет посвящено мечтам, – считает Юрий Подорожний. – В конце концов, рождественские и новогодние праздники побуждают к этому. Украинцев, в отличие от россиян, не нужно мотивировать. Мы хотим, чтобы наша власть была с нами честной, чтобы политика была не ловкостью спичрайтеров, а разговором с обществом. Власть и общество должны избавиться от инфантильности и говорить друг с другом как партнеры. И в этом – залог нашего успеха не только на фронте, но и в послевоенном восстановлении".

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