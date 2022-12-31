В украинской разведке дали пессимистический прогноз по будущему Бахмута

Российские войска практически полностью разрушили Бахмут в Донецкой области и сделали его непригодным для жизни в будущем. Город превратился просто в пустынную разрушенную территорию. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на интервью начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, которое транслировалось в эфире общенационального телемарафона.

Бахмут. Фото: из открытых источников

При этом Кирилл Буданов не считает, что военная ситуация в Бахмуте катастрофическая. Позиции ВСУ, как и прежде прочны и уверенны, а потери среди россиян просто огромнейшие.

"Там катастрофа сам город... Но по моему пониманию, этот город в принципе больше как город не существует. Определенные районы восстановлению точно не подлежат. Я не строитель, однако этот город легче уже делать с "нуля", чем отстраивать", — отметил Буданов.

Руководитель ГУР добавил, что российские оккупанты разрушили Бахмут и сделали совершенно непригодным для жизни очередной город на Донбассе.

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