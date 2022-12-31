В Луганской ОВА рассказали, в чем важность освобождения Кременной

Освобождение Кременной откроет для ВСУ два направления и позволит ударить по россиянам, которые активно атакуют Бахмут. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал глава Луганской области Сергей Гайдай.

Кременная. Фото: из открытых источников

"Здесь преувеличить важность нельзя, потому что два направления открываются (Ред. – Кременной). Одно – это на Старобельск, и это будет деоккупированный логистический центр Луганщины. И потом уже очень трудно врагу будет перемещать какие-то резервы или технику, или личный состав, потому что из Старобельска огневым контролем можно держать все дороги. Ну, и второе направление – это Рубежное – Северодонецк. Это поможет разбить эту группировку, которая постоянно штурмует Бахмут", – отметил Сергей Гайдай.

Украинские защитники за прошедшую неделю продвинулись в направлении города Кременная в Луганской области.

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