Запах смерти: украинские военные тренируются в окопах рядом с трупами животных

Украина отправляет солдат к своим союзникам на обучение, чтобы улучшить военные навыки и подготовить их к боям в Украине. Одна из стран, куда едут на обучение, украинские бойцы оказалась Франция, где для большей реальности разбросали трупы животных на импровизированном поле боя, чтобы лучше имитировать "запах смерти".



Украинцы штурмуют окопы во французском тренировочном лагере. Фото: Лаура Каяли/Politico

Репортер Лаура Каяли из Politico посетила французский лагерь, где учатся украинские военные, и описала некоторые детали. Издание по соображениям безопасности не разглашает место тренировочного лагеря и количество солдат, но предлагает лучше понять процесс обучения.

Украинцы находятся во Франции один месяц. У них есть точный график учений, состоящий из шести дней в неделю. День начинается с подъема в 5:30, дальше идут тренировки штурма окопов и обучение боям пехоты в лесных и городских условиях. Отбой обычно происходит в 20:00.

НАТО часто в своих учениях сосредотачивалась на борьбе против повстанцев, что было бы полезно в Афганистане или Мали, но не в Украине. Инструкторы отметили, что курс значительно изменился и стал более адаптированным из-за украинской критики, объяснившей, что предыдущие учения не очень подходили для противостояния против россиян. Особенно это касалось методов НАТО, которые предполагают значительное преимущество в воздухе, которого у украинцев нет.

Одним из новшеств учений стала более широкая практика использования дронов и способы защиты от беспилотников. Французские офицеры рассказали, что кроме военной тактики Украина обратилась с просьбой подготовить будущих солдат к тому, чтобы они смогли выдержать строгие условия на поле боя и действовать в холодной и шумной среде без сна.

Трупы мертвых животных разбрасывают по траншеям, чтобы украинцы привыкли к запаху смерти. А французские инструкторы периодически приступали к внезапным ночным атакам, чтобы показать возможности реальной войны.

"Когда они прибудут на фронт, обязательно будет шок, и моя роль заключается в том, чтобы снизить этот шок", — объясняет такие условия обучения украинских военных французский капитан Ксавьер.

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