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Запах смерти: украинские военные тренируются в окопах рядом с трупами животных

Украинские военные проходят учения во Франции, где в окопах лежат трупы животных. Это готовит бойцов к шоку реальной войны в Украине.

сегодня, 14:40
Автор:
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Slava Kot
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Украина отправляет солдат к своим союзникам на обучение, чтобы улучшить военные навыки и подготовить их к боям в Украине. Одна из стран, куда едут на обучение, украинские бойцы оказалась Франция, где для большей реальности разбросали трупы животных на импровизированном поле боя, чтобы лучше имитировать "запах смерти".

Запах смерти: украинские военные тренируются в окопах рядом с трупами животных

Украинцы штурмуют окопы во французском тренировочном лагере. Фото: Лаура Каяли/Politico

Репортер Лаура Каяли из Politico посетила французский лагерь, где учатся украинские военные, и описала некоторые детали. Издание по соображениям безопасности не разглашает место тренировочного лагеря и количество солдат, но предлагает лучше понять процесс обучения.


Украинцы находятся во Франции один месяц. У них есть точный график учений, состоящий из шести дней в неделю. День начинается с подъема в 5:30, дальше идут тренировки штурма окопов и обучение боям пехоты в лесных и городских условиях. Отбой обычно происходит в 20:00.

НАТО часто в своих учениях сосредотачивалась на борьбе против повстанцев, что было бы полезно в Афганистане или Мали, но не в Украине. Инструкторы отметили, что курс значительно изменился и стал более адаптированным из-за украинской критики, объяснившей, что предыдущие учения не очень подходили для противостояния против россиян. Особенно это касалось методов НАТО, которые предполагают значительное преимущество в воздухе, которого у украинцев нет.

Одним из новшеств учений стала более широкая практика использования дронов и способы защиты от беспилотников. Французские офицеры рассказали, что кроме военной тактики Украина обратилась с просьбой подготовить будущих солдат к тому, чтобы они смогли выдержать строгие условия на поле боя и действовать в холодной и шумной среде без сна.

Трупы мертвых животных разбрасывают по траншеям, чтобы украинцы привыкли к запаху смерти. А французские инструкторы периодически приступали к внезапным ночным атакам, чтобы показать возможности реальной войны.

"Когда они прибудут на фронт, обязательно будет шок, и моя роль заключается в том, чтобы снизить этот шок", — объясняет такие условия обучения украинских военных французский капитан Ксавьер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Алексей Арестович назвал три сценария войны для Украины на 2024 год.

Также "Комментарии" писали о министре цифровой трансформации Михаиле Федорове, который анонсировал новое оружие, которое станет "сюрпризом" для россиян.



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Источник: https://www.politico.eu/article/in-rural-france-ukrainians-build-real-trenches-in-mock-villages/
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