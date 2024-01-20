Западная разведка назвала минимальный срок, сколько еще продлится война в Украине

Разведки стран Запада прогнозируют, что война России против Украины будет длиться еще по меньшей мере два года. Также ожидается новое контрнаступление ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По данным издания, американские и западные разведчики предполагают, что война России против Украины будет длиться "еще долго", независимо от того, что произойдет в этом году в американской политике.

"Оценки разнятся, но практически все они предполагают, что боевые действия будут продолжаться еще как минимум два года. Это достаточно долго, чтобы пережить первый срок Байдена (Ред. – президента США Джо Байдена)", — рассказали изданию многочисленные источники, которые знакомы с данными разведки.

При этом, как отмечает CNN, в частных разговорах некоторые американские и западные чиновники рассказывают, что боевые действия в Украине могут длиться еще пять лет.

На этом фоне американские чиновники, включая некоторых республиканцев, стараются одобрить новое финансирование для Украины до президентских выборов.

Стоит отметить, в своем материале CNN также сообщал, что Силы обороны Украины смогут осуществить новое большое контрнаступление на юге, в направлении Мелитополя не раньше, чем через два года. В разговоре с изданием находящийся в Европе американский военный чиновник сказал, что повторная попытка большого контрнаступления Украины, чтобы разбить российские силы в Мелитополе, вряд ли возможна быстрее, чем за два года. Американские и европейские официальные лица, которые общались с CNN, предположили, что в 2024 году значительную победу на поле боя не одержат ни Украина, ни Россия.

Источники издания отметили, что украинская и российская армии слишком истощены из-за значительных потерь техники и военных, чтобы быть способными осуществить значительные сдвиги в 2024 году.

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