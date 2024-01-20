Западная разведка назвала минимальный срок, сколько еще продлится война в Украине

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Кравцев Сергей
Разведки стран Запада прогнозируют, что война России против Украины будет длиться еще по меньшей мере два года. Также ожидается новое контрнаступление ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".
Война в Украине. Фото: из открытых источников
По данным издания, американские и западные разведчики предполагают, что война России против Украины будет длиться "еще долго", независимо от того, что произойдет в этом году в американской политике.
При этом, как отмечает CNN, в частных разговорах некоторые американские и западные чиновники рассказывают, что боевые действия в Украине могут длиться еще пять лет.
На этом фоне американские чиновники, включая некоторых республиканцев, стараются одобрить новое финансирование для Украины до президентских выборов.
Стоит отметить, в своем материале CNN также сообщал, что Силы обороны Украины смогут осуществить новое большое контрнаступление на юге, в направлении Мелитополя не раньше, чем через два года. В разговоре с изданием находящийся в Европе американский военный чиновник сказал, что повторная попытка большого контрнаступления Украины, чтобы разбить российские силы в Мелитополе, вряд ли возможна быстрее, чем за два года. Американские и европейские официальные лица, которые общались с CNN, предположили, что в 2024 году значительную победу на поле боя не одержат ни Украина, ни Россия.
Источники издания отметили, что украинская и российская армии слишком истощены из-за значительных потерь техники и военных, чтобы быть способными осуществить значительные сдвиги в 2024 году.
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