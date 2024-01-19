Когда возможно новое контрнаступление Украины: что об этом думают в США

Силы обороны Украины смогут осуществить новое большое контрнаступление на юге, в направлении Мелитополя не раньше, чем через два года. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники в военных кругах США, передает портал "Комментарии".

В ближайшее время Украина не сможет наступать. Фото из открытых источников

В разговоре с изданием находящийся в Европе американский военный чиновник сказал, что повторная попытка большого контрнаступления Украины, чтобы разбить российские силы в Мелитополе, вряд ли возможна быстрее, чем за два года.

Американские и европейские официальные лица, которые общались с CNN, предположили, что в 2024 году значительную победу на поле боя не одержат ни Украина, ни Россия.

Источники издания отметили, что украинская и российская армии слишком истощены из-за значительных потерь техники и военных, чтобы быть способными осуществить значительные сдвиги в 2024 году.

Издание пишет, что "украинцы обсуждали 2025 год как более реальный вариант с точки зрения того, что они могут создать для начала нового наступления".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики составляют списки "неблагонадежных" граждан Украины, которые, проживая на временно оккупированных территориях, отказываются от получения российских документов. Наличие паспорта РФ сейчас является основным условием проживания на временно оккупированных территориях. Захватчики ввели обязательный военный учет для мужчин. Теперь обратиться в оккупационные администрации могут только те мужчины, которые зарегистрированы в военкомате.

"Комментарии" также писали, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин не исключает, что в ближайшее время российские захватчики могут начать новое наступление на юге и востоке Украины. При этом офицер не считает даже "космическим сценарием" новое наступление россиян на Киев.

