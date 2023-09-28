Залужный встретился с начальником Штаба обороны Британии: о чем шел разговор

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сегодня провел встречу с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакиным. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на страницу главнокомандующего ВСУ в Facebook.

Валерий Залужный и Тони Радакин. Фото из открытых источников

"Рассказал о наших оборонительных и наступательных действиях на фронте. Обсудили актуальные потребности украинского войска", — говорится в сообщении.

Валерий Залужный уточнил, что он особо отметил необходимость усиления нашей противовоздушной обороны.

"Поблагодарил за этот визит и поддержку Украины в борьбе с российской агрессией", — добавил главнокомандующий ВСУ.

Стоит отметить, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с назначенным министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом, который находится с визитом в Киеве.

Зеленский и Шаппс также обсудили вопросы усиления украинского ПВО, что особенно важно в преддверии зимнего периода.

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