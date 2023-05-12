Залужный рассказал, почему «совка» в ВСУ больше не потерпит

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный рассказал о нетерпимости к отголоскам СССР в украинской армии. Как передает портал "Комментарии", в интервью телеведущему Дмитрию Комарову, которое выйдет 12 мая, Валерий Залужный подчеркнул, что советская армия "жила" в рядах ВСУ долгое время, и даже сегодня остаются некоторые отголоски периода СССР.

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

"Не до конца она еще завершила свое существование", — заявил генерал.

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Военачальник отметил, что сейчас, когда идут тяжелые бои, куча процессов связаны друг с другом, реформировать армию очень сложно.

"Но мои подчиненные знают это. И если я где-то найду немного представителя советской армии на любом посту, то я долго разбираться не буду", — подчеркнул Валерий Залужный.

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Также издание "Комментарии" сообщало – главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ "идет полным ходом". На Бахмутском направлении для оккупантов ситуация продолжает усложняться. Так Пригожин отреагировал на заявление президента Владимира Зеленского относительно того, что для приготовления контрнаступления ВСУ понадобится еще время. Главарь "Вагнера" назвал эти заявления "лукавыми".

Ранее "Комментарии" писали — в Кремле заявили, что Украина атаковала резиденцию Путина. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин в это время не находился в Кремле.



