США впервые разрешили передачу Украине активов РФ: о чем это говорит – будет ли продолжение

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В Кремле – истерика по поводу решения США конфисковать и передать Украине активы российского олигарха Константина Малофеева. И это еще не начинала Европа. А ведь только в Швейцарии замороженная сумма активов Центрального банка России составляет 7,4 миллиарда швейцарских франков (8,3 млрд долл). Примерно столько же там заморожено вкладов россиян и российских компаний. Почему так важен шаг, сделанный Штатами? Каковы перспективы дальнейшей конфискации активов страны-агрессора и ее граждан – с передачей их на восстановление Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Украина впервые получит от США конфискованные активы российского олигарха
Исполнительный директор Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеб Вышлинский поделился таким комментарием:
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
По словам эксперта, Еврокомиссия уже вчера заявила о наличии юридического заключения о возможности такого шага.
Аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин акцентирует, что любой прецедент в сфере права имеет важное значение, а в британском праве – исключительно важное.
В то же время, само решение прокуратуры США отправить конфискованные российские деньги на восстановления Украины, воюющей с государством-агрессором, является, по мнению Вячеслава Черкашина, экзистенциальным призывом – примером юридическому мировому сообществу.
Читайте также на портале "Комментарии" - Зеленский одобрил план реформирования системы правопорядка: какие ожидания.
Обсуждения
Новости