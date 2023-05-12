США впервые разрешили передачу Украине активов РФ: о чем это говорит – будет ли продолжение

В Кремле – истерика по поводу решения США конфисковать и передать Украине активы российского олигарха Константина Малофеева. И это еще не начинала Европа. А ведь только в Швейцарии замороженная сумма активов Центрального банка России составляет 7,4 миллиарда швейцарских франков (8,3 млрд долл). Примерно столько же там заморожено вкладов россиян и российских компаний. Почему так важен шаг, сделанный Штатами? Каковы перспективы дальнейшей конфискации активов страны-агрессора и ее граждан – с передачей их на восстановление Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Украина впервые получит от США конфискованные активы российского олигарха

Украина должна бороться за полную конфискацию российских государственных активов и их передачу на восстановление нашей страны

Исполнительный директор Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеб Вышлинский поделился таким комментарием:

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"На сегодняшний день наиболее реалистичный и существенный по объему путь – получение доходов от размещения российских государственных активов, прежде всего, валютных резервов Центробанка РФ".

По словам эксперта, Еврокомиссия уже вчера заявила о наличии юридического заключения о возможности такого шага.

"Если смотреть только на активы в ЕС, то речь идет о порядке 10 млрд евро доходов в год. Но Украина должна бороться за полную конфискацию российских государственных активов и их передачу на восстановление нашей страны", – констатирует Глеб Вышлинский.

Считать кейс Малофеева открытием ящика Пандоры для массовой конфискации активов российского происхождения преждевременно

Аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин акцентирует, что любой прецедент в сфере права имеет важное значение, а в британском праве – исключительно важное.

"Однако считать кейс Малофеева открытием ящика Пандоры для массовой конфискации активов российского происхождения преждевременно и в корне неверно, – отмечает аналитик. – Речь идет о преступлении, совершенном в США, и судебных разбирательствах 8-летней давности".

В то же время, само решение прокуратуры США отправить конфискованные российские деньги на восстановления Украины, воюющей с государством-агрессором, является, по мнению Вячеслава Черкашина, экзистенциальным призывом – примером юридическому мировому сообществу.

"Создается эффект колеи, при котором аналогичные российские дела в цивилизованных демократических странах будут заканчиваться конфискацией активов и их передачей Украине", – считает эксперт.

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