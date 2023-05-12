Зеленский одобрил план реформирования системы правопорядка: какие ожидания

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 мая не только анонсировал "очень важные новости" для обороны и для отношений с партнерами, но и заявил о плане реформирования системы правопорядка. По его словам, каждый элемент государственной системы должен работать так, чтобы люди реально чувствовали безопасность и защищенность. Какие важные перемены необходимы в данном направлении? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

План реформирования системы правопорядка. Фото: из открытых источников

Украина не нуждается в таком, как сейчас, количестве правоохранительных органов, центров влияния и так далее

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец поделился таким мнением:

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"Я думаю, что это президентское заявление связано с полным хаосом в правоохранительных органах. За более год войны мы увидели громадное количество предателей, коллаборантов именно в рядах правоохранителей. А также – абсолютную неэффективность работы новосозданных структур, таких как НАБУ, САП, БЭБ и ГБР. И на сегодня была бы логична ликвидация данных органов, восстановление незаконно уволенных при гепрокурорстве Рябошапки прокуроров, восстановление профессиональных следователей, уволенных грузинской учительницей, которой позволили развалить украинскую полицию".

Ростислав Кравец считает, что Украина не нуждается в таком, как сейчас, количестве правоохранительных органов, центров влияния и так далее. Он уверен, что следует возвращаться к проверенной годами структуре – СБУ и МВД, в составе которого имеются специализированные направления (включая борьбу с экономическими преступлениями).

"Налоговая милиция, которая была преобразована в БЭБ, ни капли не изменилась в лучшую сторону. А ведь именно это являлось одной из основных задач данной "реформы". Подобная структура нам вообще не нужна. Что нужно – так это аналитический департамент, который будет передавать данные, связанные с экономическими преступлениями, в соответствующие подразделения экономического блока полиции. Так мы получим и экономию средств (убрав параллельные силовые структуры, занимающиеся более самопиаром, чем своими прямыми задачами), значительно более эффективные расследования преступлений (в том числе, связанных с коррупцией), в целом вернем доверие к правоохранительным органам", — подчеркивает эксперт.

По его словам, статистика, недавно опубликованная на сайте Судебной администрации, свидетельствует, что количество расследования преступлений, связанных с коррупцией, привлечения кого-либо к ответственности – резко упало при функционировании новых органов, за борьбу с этим злом отвечающих.

"Кроме того, крайне важно вернуть прокуратуре функции надзора за законностью, – акцентирует Ростислав Кравец. – Чтобы она могла контролировать и оспаривать действия правоохранителей, а не быть статистом. На сегодняшний день бесконтрольность правоохранительных органов, их переизбыток, привели к игнорированию ими своих основных функций – защиты прав и интересов граждан и государства".

Парламент за четыре года создал такое количество барьеров, что заниматься предпринимательством становится невозможно

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович считает, что заявление президента о каких-то переменах, неважно в какой области, уже не может восприниматься серьезно. Особенно, когда речь заходит о правоохранительной системе.

"Правящая партия руками своих депутатов разрушала верховенство права, – поясняет эксперт. – Чего стоят только новеллы Гетманцева (председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, известный своими инициативами, направленными на максимальное зарегулирование и обложение налогами представителей бизнес-сферы – прим. ред.), которые называются законами. Налоговая служба просто списывает со счетов предприятий их средства, т.е. без суда и следствия конфискуется частная собственность, неприкосновенность которой гарантируется Конституцией".

Также Конституцией, напоминает Павел Себастьянович, гарантируется право граждан заниматься предпринимательской деятельностью.

"Но парламент за четыре года создал такое количество барьеров, что заниматься предпринимательством становится невозможно, – акцентирует эксперт. – Уничтожена упрощенная система налогообложения, введены псевдоевропейские методы контроля за предпринимательской деятельностью. Руководители силовых правоохранительных структур назначаются из Офиса президента. Так о какой реформе может идти речь, если одиозные люди, курирующие правоохранительную сферу, даже после громких разоблачений продолжают занимать свои посты?".

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