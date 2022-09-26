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Залужный рассказал о важных решениях Зеленского, которые тот доверил генералам

Владимир Зеленский сам согласился с тем, чтобы не вмешиваться в принятие решений, касательно армии

сегодня, 17:30
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент Украины Владимир Зеленский с начала вступления в должность поддержал решение о том, чтобы не вмешиваться в военные дела военного руководства, поскольку он не имеет необходимого военного опыта. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в интервью "Time".

Залужный рассказал о важных решениях Зеленского, которые тот доверил генералам

Залужный и Зеленский. Фото: из открытых источников

Валерий Залужный отметил, что одной из его обязанностей было информирование руководства страны о военных операциях и командных структурах.

По словам главнокомандующего, он знал, что Зеленский никогда не служил в армии и заниматься его обучением тактических тонкостей ведения боевых действий он не планировал.

"Ему нужно разбираться в военном деле не больше, чем в медицине или строительстве мостов", — сказал генерал. К удивлению Залужного, Зеленский, вероятно, согласился с такой позицией, говорится в материале.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России нарастают протесты против мобилизации. Участились поджоги военкоматов, в Дагестане – столкновения с полицией. Президент Украины Владимир Зеленский в очередном обращении вновь уделил внимание этим событиям, призвав россиян не подчиняться этой преступной затее Путина. Есть ли шанс, что мобилизация взорвет РФ изнутри? Что может ускорить процесс падения путинского режима? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Китай и Индия призвали к прекращению войны в Украине путем переговоров. В том числе с учетом "законных интересов безопасности всех сторон". Остается ли еще "окно" для переговоров, или Россия окончательно закрыла его новыми шагами Путина по псевдорефенедумам, мобилизации и ядерным шантажом? Способен ли тот же Китай принудить РФ к соглашениям без ультиматумов? В какой позиции оказался сейчас Киев? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



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Источник: https://time.com/6216213/ukraine-military-valeriy-zaluzhny/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=editorial&utm_term=world_ukraine&linkId=183047256
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