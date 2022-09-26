Залужный рассказал о важных решениях Зеленского, которые тот доверил генералам

Президент Украины Владимир Зеленский с начала вступления в должность поддержал решение о том, чтобы не вмешиваться в военные дела военного руководства, поскольку он не имеет необходимого военного опыта. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в интервью "Time".

Залужный и Зеленский. Фото: из открытых источников

Валерий Залужный отметил, что одной из его обязанностей было информирование руководства страны о военных операциях и командных структурах.

По словам главнокомандующего, он знал, что Зеленский никогда не служил в армии и заниматься его обучением тактических тонкостей ведения боевых действий он не планировал.

"Ему нужно разбираться в военном деле не больше, чем в медицине или строительстве мостов", — сказал генерал. К удивлению Залужного, Зеленский, вероятно, согласился с такой позицией, говорится в материале.

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