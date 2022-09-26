Что может ускорить процесс падения путинского режима – как на это повлияет мобилизация

В России нарастают протесты против мобилизации. Участились поджоги военкоматов, в Дагестане – столкновения с полицией. Президент Украины Владимир Зеленский в очередном обращении вновь уделил внимание этим событиям, призвав россиян не подчиняться этой преступной затее Путина. Есть ли шанс, что мобилизация взорвет РФ изнутри? Что может ускорить процесс падения путинского режима? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Сама по себе мобилизация ничего не изменит – стадо баранов, как всегда, просто пойдет на убой

Эксперт Института постинформационного общества, медиаэксперт, замминистра информполитики (2017-2019 гг) Дмитрий Золотухин рассуждает так:

"Мобилизация – всё же, недостаточный фактор, чтобы разрушить административные связи между центром и регионами. Именно в этом разрушении управленческого процесса и может заключаться падение путинского режима, который стоит на негласном договоре между Путиным и его вассалами. Путин разрешает им воровать и прикрывает это воровство сверху, а они, в свою очередь, обеспечивают легитимность центральной власти, управляя рабами, которыми являются граждане РФ".

По словам эксперта, мобилизация – это проблема, спущенная на регионы, точно так же, как и в случае с борьбой с коронавирусом.

"Тогда, Путин спрятался в своем бункере, а всю ответственность возложил на региональных царьков. Так и сейчас, реальные вопросы мобилизации выполняют именно регионы, тогда как Путин продолжает сидеть в бункере, – поясняет Дмитрий Золотухин. – Таким образом, сама по себе мобилизация ничего не изменит. Стадо баранов, как всегда, просто пойдет на убой. Самые умные — будут убегать, а не бороться".

Главным фактором, акцентирует эксперт, продолжает оставаться внутриполитическая подковерная борьба. И с помощью мобилизации она получает подкрепление с точки зрения публичной поддержки недовольного населения.

"Так, например, конфликт между Сергеем Шойгу и Евгением Пригожиным, о котором я писал еще с 2018-го года, выходит в завершающую стадию. Пригожин впервые публично признал свою причастность к наемникам группы "Вагнера". Тем самым, он, фактически, растоптал всех тех российских судей, которые за взятки от Пригожина выносили решения против тех журналистов, которые публиковали расследования о связях между Пригожиным и группой "Вагнера". Но, что еще важнее – это уже публичная заявка Пригожина на амбицию занять пост министра обороны России", – уверен Дмитрий Золотухин.

Еще одним признаком разрушения РФ он считает постановочное покушение на убийство главы призывной комиссии в Усть-Илимске.

"Молодой человек на призывном пункте подошел вплотную к офицеру и выстрелил в него. А, сидящий в зале человек, в этот момент очень удачно включил видеозапись на смартфоне и почти сразу же передал его телеграм-каналам, которые и опубликовали информацию о происшествии. Я считаю, что эта постановка была организована специально, чтобы нанести удар по процессу мобилизации, – говорит эксперт. – Стоят за этим политические силы, играющие в России против условной "партии войны", которую представляет Шойгу. Ситуация и дальше будет усугубляться".

Чтобы остаться у власти, Путину придется объявить военное положение, чтобы не проводить выборы в 2024 году

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш отмечает:

"Мобилизация может ускорить – и я думаю ускорит – падение путинского режима. Но это не значит, что он падет завтра. И что эти протесты улучшать ситуацию в Украине, ситуацию войны с РФ".

Протестная реакция россиян, скорее всего, вызовет страх потери власти у Путина. И это лишь ускорит введение им военного положения и объявления всеобщей мобилизации, прогнозирует эксперт.

"Путин понимает, что при таких настроениях следующие выборы (в 2024 году) он точно не выиграет. И чтобы остаться у власти, ему придется объявить военное положение, чтобы не проводить выборы – как минимум", – поясняет Сергей Гармаш.

Кроме того, продолжает он, можно предположить, что, увидев резкое падение популярности своего лидера, окружение Путина предпримет какие-то действия, чтобы убрать его, заменить на кого-то другого – и попытаться торговаться с Западом.

"Но на сегодняшний день такой вариант маловероятен, – считает эксперт. – Близкое окружение Путина понимает, что новый режим будет искать "козлов отпущения". И, вероятнее всего, ими окажется это самое близкое путинское окружение – Золотов, Патрушев, Шойгу. Так что эти люди будут всячески противодействовать смене диктатора в Кремле".

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