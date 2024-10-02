Залужный рассказал о стратегии победы Украины на войне: три ключевых элемента

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Slava Kot
Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Украина вместе с партнерами должна выиграть войну благодаря всеобъемлющей стратегии. По словам Залужного, есть три важных элемента победы Украины в войне.
Валерий Залужный. Фото из открытых источников
Валерий Залужный выступил на ежегодной конференции Консервативной партии в Бирмингеме, где рассказал о стратегии победы Украины.
По словам украинского посла, мир в Украине должен быть основан на Формуле мира, а путь к победе возможен благодаря трем факторам.
Валерий Залужный также во время выступления поблагодарил предыдущие правительства Великобритании за оказанную военную, гуманитарную и политическую помощь, важные поставки вооружений, которые помогли изменить ситуацию на поле боя.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был обречен на увольнение. Кроме того, это связано не только с военными причинами.
Также "Комментарии" писали, что Залужный попросил у британцев помочь Украине победить Россию в войне.
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