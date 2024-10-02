Залужный рассказал о стратегии победы Украины на войне: три ключевых элемента

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Украина вместе с партнерами должна выиграть войну благодаря всеобъемлющей стратегии. По словам Залужного, есть три важных элемента победы Украины в войне.



Валерий Залужный. Фото из открытых источников

Валерий Залужный выступил на ежегодной конференции Консервативной партии в Бирмингеме, где рассказал о стратегии победы Украины.

"Украина вместе со своими партнерами должна выиграть эту войну. Для того чтобы это стало возможным, нам нужна всеобъемлющая стратегия для победы. Стратегия, которая выходит за пределы простой выдержки следующей атаки или удержания очередной линии обороны", — говорит Залужный.

По словам украинского посла, мир в Украине должен быть основан на Формуле мира, а путь к победе возможен благодаря трем факторам.

"Важными элементами нашей Победы являются инвестиции в производство украинского оружия, защита воздушного пространства и конфискация замороженных российских активов… Долговременный справедливый мир достижим – и путь к нему в Формуле мира", – сказал генерал в отставке.

Валерий Залужный также во время выступления поблагодарил предыдущие правительства Великобритании за оказанную военную, гуманитарную и политическую помощь, важные поставки вооружений, которые помогли изменить ситуацию на поле боя.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был обречен на увольнение. Кроме того, это связано не только с военными причинами.

Также "Комментарии" писали, что Залужный попросил у британцев помочь Украине победить Россию в войне.

