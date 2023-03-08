Залужный поздравил украинских женщин 8 марта

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 8 марта поздравил украинских женщин. В поздравлении размещенном в телеграмм-канале главнокомандующего нет слов "с 8 марта", но это поздравление опубликовано именно в "Международный женский день".

Жінки роблять свій вагомий внесок у перемогу над ворогом

"Украинская женщина сегодня — кто Она? Защитница, которая рискует жизнью ради Родины, — рассуждает Валерий Залужный. — Волонтер, которая круглосуточно оказывает бесценную помощь. Врач, героически спасающий жизнь. Учительница, благодаря которой маленькие украинцы будут помнить ДНК нашей нации. А еще — руководительница компании, спортсменка, юрист, дизайнер, журналистка или успешная представительница любой другой профессии. Мать, которая ежесекундно просит у Бога защиты для своего ребенка. Жена, которая ждет дома. Или которую ждут дома. Дочь, которая гордится родителями, а также стала для них надежной опорой. Каждый день вы вносите бесценный вклад для нашей победы. Каждая на своем фронте. Благодарен за самоотверженность на передовой и надежный тыл".

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Напомним, что накануне в приложении "Дия" большинство из опрошенных проголосовало за сохранение 8 марта. Перед этим в Верховной Раде зарегистрировали сразу несколько законопроектов относительно 8 марта. Один из них (№9009) предлагает убрать 8 марта из перечня праздничных дней. Депутаты отмечают, что этот праздник был введен "оккупационным московским режимом" по инициативе Клары Цеткин в 1921 году.

Напротив, парламентарии предлагают отмечать "День украинской женщины" в день рождения Леси Украинки — 25 февраля, Шевченко день в день рождения Тараса Шевченко 9 марта и День матери во второе воскресенье мая. Альтернативный законопроект №9009-1 предлагает оставить 8 марта праздничным и нерабочим днем, но переименовать его в Международный день защиты прав женщин. Другая инициатива (№9009-2) предлагает вообще убрать из перечня праздников 8 марта. В еще одном проекте (№9009-3) говорится, чтобы переименовать этот праздник в День весны, а к тому же сделать 6 июня — Днем цветения украинской вишни.

Вместе с тем эксперты проанализировали, что доказали во время войны украинские женщины.