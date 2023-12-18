В Генштабе ответили, какой видят дальнейшую мобилизацию в Украине

На сегодняшний день давать какую-то оценку рекрутингу, о котором все так говорят, слишком рано. Правильным шагом будет, если мы вернем мобилизацию в те рамки, которые работали раньше. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "РБК-Украина" сделал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"Рекрутинг оценивать немного рано, а что касается вопросов мобилизации, ее не то что нужно усиливать, а вернуть те рамки, которые работали раньше. Потому, что сейчас это проблема тех ребят, которые воюют на переднем крае, их должен кто-то заменять, им должен кто-то помогать", — заявил Валерий Залужный.

Главнокомандующий добавил, что иногда они остаются один на один, а это совсем неправильно.

"Просто нужно вернуть на те рамки, на которых они были, на которых они работали раньше", — отметил Залужный.

Также главком не считает правильным шагом Банковой, когда много областных военкомов были уволены. По мнению Залужного, многие из них были профессионалы, они знали, как эффективно делать свою работу. Теперь с этим возникли сложности.

Отметим, ранее мы сообщали, что глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов также высказался относительно возможности отказаться от мобилизации, ответив, есть ли альтернатива.

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